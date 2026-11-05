Cerveteri, nuovi sconti nelle farmacie comunali: prodotti per neonati e assorbenti a prezzi calmierati

La Multiservizi Caerite amplia l’offerta nelle sei farmacie pubbliche. Infermiere, psicologa e nutrizionista nella farmacia di via Fontana Morella

Cerveteri, 5 novembre 2026 – Prezzi calmierati su prodotti per neonati e assorbenti, sconti sugli integratori alimentari per lo sport e promozioni sulla dermocosmetica. Sono le novità introdotte nelle sei Farmacie Comunali di Cerveteri dalla Multiservizi Caerite, l’azienda municipalizzata del Comune che gestisce le strutture. L’iniziativa punta ad ampliare l’offerta commerciale e a rendere più accessibili alcuni prodotti di uso quotidiano, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie.

Le promozioni riguardano tutte le sedi comunali, dove sono stati introdotti anche reparti specializzati per la cura del corpo e la dermocosmetica. Tra i marchi disponibili figurano Isdin, L’Erbolario, Acqua ai Fiori di Spello e Sali di Ischia.

Farmacie Comunali di Cerveteri, sconti e prezzi calmierati

Una delle principali novità riguarda i beni di prima necessità per l’infanzia e l’igiene personale. Nelle farmacie sono disponibili a prezzi calmierati prodotti come omogeneizzati, latte in polvere e assorbenti, con l’obiettivo dichiarato di contenere la spesa delle famiglie.

Per la dermocosmetica è stata invece introdotta la promozione “più acquisti, più risparmi”, che prevede sconti progressivi sui prodotti. L’offerta si estende anche agli sportivi, con corner dedicati agli integratori alimentari e ai prodotti energetici, sui quali sono previste ulteriori riduzioni di prezzo.

Accanto alle promozioni commerciali, la municipalizzata ha previsto un ampliamento dei servizi dedicati al benessere e alla prevenzione.

Infermiere, psicologa e nutrizionista nella farmacia di via Fontana Morella

Presso la Farmacia Comunale n. 6 di via Fontana Morella, nella zona di via Aurelia, sono disponibili servizi specialistici a prezzi calmierati.

Nella struttura operano un infermiere professionista, una psicologa e un biologo nutrizionista, figure che affiancano l’attività ordinaria della farmacia con prestazioni dedicate alla salute e al benessere dei cittadini.

“La nostra offerta si arricchisce in tutte le strutture – spiega Linda Ferretti, direttrice generale di Multiservizi Caerite – grazie alla presenza di professionisti qualificati pronti a guidare i cittadini. Colgo l’occasione per ringraziare per il loro eccezionale lavoro tutto il personale delle Farmacie Comunali di Cerveteri. L’accessibilità dei prezzi e la qualità dei prodotti sono la priorità: con queste promozioni vogliamo fare qualcosa di concreto per sostenere le famiglie”.

Sull’ampliamento dell’offerta interviene anche Alessio Pascucci, amministratore unico di Multiservizi Caerite.

“La nostra municipalizzata ha una mission chiara: essere un’azienda moderna, efficiente e profondamente radicata nel tessuto sociale – dichiara Pascucci –. La farmacia pubblica non deve essere solo il luogo in cui si ritira un medicinale, ma un presidio attivo di prevenzione e benessere. Con questo nuovo potenziamento vogliamo offrire risposte concrete, tutelare il potere d’acquisto delle famiglie e valorizzare ogni aspetto della vita cittadina, dallo sport alla salute”.