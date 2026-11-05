Civitavecchia, il TPL verso il 1° dicembre: Astral valuta il subappalto per CSP

Civitavecchia, il subappalto al centro del confronto sul TPL

Il futuro del Trasporto Pubblico Locale di Civitavecchia e la tutela dei lavoratori di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl sono stati discussi nella IX Commissione del Consiglio regionale del Lazio. Tra le ipotesi esaminate c’è il subappalto del servizio, che Astral si è detta disponibile a valutare se la richiesta sarà formalizzata dal Comune e dalla società con atti amministrativi precisi.

L’avvio del nuovo assetto è previsto per il 1° dicembre. Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral Spa, ha spiegato che l’azienda regionale e BIS Srl, aggiudicataria del servizio, erano pronte a partire già dal 1° ottobre 2026. Lo slittamento tecnico è arrivato dopo la richiesta di proroga presentata dal Comune di Fiumicino per adempimenti amministrativi legati all’integrazione di un milione di chilometri nel piano di esercizio.

Il disavanzo di CSP e le garanzie per il personale

L’audizione, promossa dalla consigliera regionale Emanuela Mari e presieduta da Orlando Angelo Tripodi, ha affrontato le ricadute economico-finanziarie del passaggio alle nuove Unità di Rete regionali. Il confronto ha riguardato anche le garanzie contrattuali per circa 30 autisti e per il personale in somministrazione.

Secondo Paola Rita Stella, consigliere del CdA di CSP, la perdita attuale del TPL ammonta a 471.084 euro e resterebbe pari a 371.864 euro anche rinunciando agli integrativi di secondo livello. La società ha dichiarato di non poter accettare legalmente un servizio in perdita sotto la vigilanza della Corte dei Conti.

Mari ha ricordato la disponibilità dei sindacati a rivedere l’integrativo e ha chiesto di valutare un subappalto sperimentale di un anno, oltre alla possibile ricollocazione o riqualificazione degli autisti interni. La consigliera ha richiamato anche il ruolo della linea speciale “porto-stazione”, istituita con un biglietto da 6 euro e indicata come elemento di equilibrio per l’intera partecipata.

La posizione di Astral e BIS

Simeone ha ribadito che il TPL è considerato unitario su tutto il territorio comunale e che, oltre i cancelli del porto, non possono operare servizi in concorrenza. Ha però confermato la disponibilità di Astral a fornire il proprio nulla osta vincolante, qualora BIS e CSP raggiungano un accordo conforme al Codice degli Appalti e l’amministrazione presenti una richiesta formale.

Cesare Cialone, amministratore delegato di Bus International Service Srl, ha dichiarato che BIS è pronta a svolgere direttamente il servizio, senza problemi tecnici od operativi. Ha inoltre confermato il rispetto della clausola sociale prevista dal contratto di gara e l’assunzione di tutto il personale indicato da CSP.

Il legale e consulente di CSP Guido Zingoni ha illustrato gli effetti della clausola sociale, sostenendo che il passaggio al soggetto subentrante comporterebbe la cessione automatica e senza soluzione di continuità dei contratti, con conservazione dei trattamenti economici e dell’anzianità.

Sindacati e Comune: resta il nodo della linea portuale

I sindacati hanno espresso preoccupazione per il futuro dei lavoratori e per la continuità della linea “porto-stazione”. Matteo Paradisi, della Filt Cgil, ha riferito del fallimento della procedura di raffreddamento in Prefettura dello scorso 30 ottobre e della proclamazione dello sciopero nei trasporti a Civitavecchia. Ha chiesto dati certi sul piano industriale del subappalto, indicando in circa 20 i lavoratori a rischio.

L’assessore comunale Florinda Tuoro ha richiamato i vincoli del TUSP per una società a totale partecipazione pubblica. Ha precisato che la linea “porto-stazione” e lo scuolabus sono rimasti fuori dall’Unità di Rete e sono stati inseriti nel nuovo contratto di mobilità urbana tra Comune e CSP.

Durante il confronto sono state avanzate richieste di ulteriori approfondimenti istituzionali e giuridici. La preoccupazione espressa dagli amministratori locali riguarda anche l’equilibrio complessivo della partecipata: secondo Marina De Angelis D’Ossat, la perdita della linea speciale potrebbe mettere a rischio l’intera CSP e i posti di lavoro dei suoi 400 dipendenti complessivi.