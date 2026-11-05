Con Forum e Agenzia cambia la governance del cinema: il Senato approva la riforma

Il Senato approva all’unanimità la riforma del cinema: Forum e Agenzia, nuove regole sui contributi e garanzie per autori e interpreti sull’IA.

Il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di cinema”, completando il percorso parlamentare della riforma del settore cinematografico e audiovisivo. Il testo interviene sulla governance, sui contributi pubblici, sulla produzione indipendente, sull’intelligenza artificiale e sulle tutele per i lavoratori dello spettacolo.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, interpellato dall’Adnkronos a margine di un evento a Firenze, ha definito il voto un risultato storico per la cultura italiana. Ha inoltre dedicato la giornata al maestro scomparso Tinto Brass e ha sottolineato il carattere condiviso dell’approvazione tra maggioranza e opposizioni.

Nuova governance e riordino del settore

La riforma istituisce il Forum del cinema e dell’audiovisivo, organismo permanente di consultazione senza nuovi oneri per la finanza pubblica, e l’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo.

Il Governo riceve la delega per riordinare la disciplina del comparto con una programmazione triennale, procedure semplificate, scadenze definite per l’erogazione dei contributi e controlli più ampi sull’impiego delle risorse pubbliche. Il provvedimento comprende misure per la produzione indipendente, le opere prime e seconde, i giovani autori e i generi cinematografici, oltre a criteri specifici per le produzioni audiovisive di minori dimensioni.

Intelligenza artificiale, sale e lavoratori

Un capitolo della riforma riguarda l’intelligenza artificiale, con garanzie per i diritti degli autori e degli interpreti. Sono previste anche misure contro la pirateria e un piano nazionale per la riapertura e la riqualificazione delle sale.

Il testo interviene inoltre sulle tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori dello spettacolo, prevedendo la revisione dell’indennità di discontinuità e degli ammortizzatori sociali.