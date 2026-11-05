Da Reggio Calabria il percorso per la diplomazia scientifica, con ASI e NASA nel progetto Artemis

Antonio Tajani annuncia a Reggio Calabria la Strategia nazionale per la diplomazia scientifica e cita il progetto Artemis con ASI, Regione Calabria e NASA.

A Reggio Calabria, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l’avvio della prima Strategia nazionale per la diplomazia scientifica. Il percorso coinvolgerà ministeri, università ed enti di ricerca con l’obiettivo di definire un documento strategico per rafforzare la presenza internazionale della ricerca italiana.

L’iniziativa è stata presentata durante la Conferenza degli addetti scientifici del MAECI. Tajani ha indicato la necessità di coordinare in modo più sistematico l’azione italiana all’estero e ha annunciato anche la nascita di una confederazione delle associazioni dei ricercatori italiani nel mondo, pensata per consolidare relazioni e scambi istituzionali.

Ricerca, innovazione e diplomazia della crescita

Secondo Tajani, la diplomazia scientifica deve diventare un pilastro della diplomazia della crescita. Nel suo intervento ha indicato scienza e innovazione come leve per la competitività e la trasformazione industriale, con particolare riferimento a intelligenza artificiale, robotica e digitalizzazione.

Il ministro ha richiamato inoltre il ruolo delle politiche a sostegno dell’innovazione, dell’imprenditorialità giovanile e del trasferimento tecnologico. Agli studenti e ai giovani ricercatori presenti ha rivolto l’invito a considerare la creazione di start-up, assicurando il possibile sostegno alle loro iniziative.

Nel quadro commerciale, Tajani ha ricordato che l’export italiano ha raggiunto nel 2023 livelli record. Ha inoltre indicato l’obiettivo di portare le esportazioni a 700 miliardi di euro entro il 2027, sottolineando il contributo che la diplomazia scientifica può offrire a questo traguardo.

Il progetto Artemis e il ruolo della Calabria

Come esempio operativo, il ministro ha citato la collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana, Regione Calabria e NASA per ospitare in Calabria una delle antenne di comunicazione del progetto Artemis. L’obiettivo indicato da Tajani è costruire un polo spaziale capace di riunire ASI, università, centri di ricerca e industria.

Il progetto, nelle parole del ministro, potrebbe favorire sviluppo tecnologico e occupazione sul territorio. Tra le esperienze scientifiche già richiamate figura anche la partecipazione dell’Università della Calabria alla missione Plasma Observatory dell’Agenzia Spaziale Europea, dedicata allo studio dello scudo magnetico terrestre.

La strategia dovrà ora essere definita attraverso il confronto tra ministeri, atenei ed enti di ricerca. Il percorso è indicato come strumento per sostenere la mobilità dei ricercatori, la partecipazione a programmi internazionali e la costruzione di partnership tra soggetti pubblici e privati.