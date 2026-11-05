Dal 9 novembre alla Pisana trenta bozzetti sul sodalizio tra Ferretti e Pasolini

La mostra “Dante Ferretti. Bellezza imperfetta” sarà aperta al pubblico dal 9 novembre al 2 dicembre 2026 nella sede del Consiglio regionale del Lazio, alla Pisana. L’esposizione è dedicata al sodalizio artistico e umano tra il maestro scenografo e Pier Paolo Pasolini.

Il percorso comprende trenta bozzetti riferiti agli otto film ai quali Ferretti e Pasolini hanno lavorato insieme, oltre ad altri materiali documentali e audiovisivi. La mostra ricostruisce la costruzione dell’immagine cinematografica e il rapporto creativo tra i due artisti, a partire dal valore dell’imperfezione e dell’errore nel processo creativo.

Il rapporto con Pasolini e gli incontri con le scuole

Durante la presentazione nella sala Bartoloni, Dante Ferretti, tre volte premio Oscar per la scenografia, ha ripercorso gli inizi della propria carriera e il rapporto con il regista, condividendo aneddoti e ricordi di una stagione cinematografica che ha contribuito a rendere l’Italia un punto di riferimento internazionale.

«Per me Pasolini è stato il mio tutto», ha ricordato Ferretti, riferendosi all’incontro che segnò il suo percorso artistico e professionale. Il curatore David Miliozzi ha illustrato il progetto espositivo, mentre l’organizzazione è affidata a Carmine Caracciolo.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma e il vicepresidente Pino Cangemi. Aurigemma ha collegato l’iniziativa alla possibilità di restituire attualità alla figura e all’opera di Pasolini e di rendere la sede istituzionale uno spazio aperto alla cultura e alla conoscenza.

Cangemi ha sottolineato il coinvolgimento delle nuove generazioni e delle scuole. A corredo della mostra sono infatti previsti due incontri di approfondimento, aperti al pubblico, il 17 e il 26 novembre alle 10.30 nella sala Mechelli. Il 17 novembre sarà presente anche Ferretti.

Durante gli appuntamenti sarà proiettato il documentario “Dante Ferretti. Bellezza Imperfetta. Io e Pasolini”.