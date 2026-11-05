Dragoncello, donna rischia di finire in strada: sfratto bloccato in extremis

Ostia, 5 novembre 2026 – Ha rischiato di perdere la casa e di ritrovarsi in strada, nonostante una condizione di salute particolarmente fragile. Per Fiorella, residente a Dragoncello, nel territorio del Municipio Roma X, lo sfratto previsto per questa mattina è stato rinviato dopo un’interlocuzione con l’INPS, proprietario dell’immobile. Un intervento che ha consentito di evitare l’esecuzione del provvedimento e di guadagnare il tempo necessario per individuare una soluzione abitativa alternativa attraverso gli strumenti messi a disposizione da Roma Capitale.

A ricostruire la vicenda è Marco Possanzini, consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra del Municipio Roma X, presente sul posto insieme all’assessore Sesa, al consigliere Mercanti, al segretario del PD Roma Foschi e a numerosi cittadini. Il caso, sottolinea Possanzini, riporta al centro una questione più ampia: la necessità di garantire alle famiglie in condizioni di fragilità un passaggio da casa a casa, evitando che l’esecuzione di uno sfratto si traduca nella perdita di qualsiasi sistemazione.

Dragoncello, sfratto rinviato dopo il confronto con l’INPS

La mobilitazione ha permesso di ottenere il rinvio dello sfratto e di avviare un percorso di tutela per Fiorella e la sua famiglia. Secondo quanto riferito da Possanzini, Roma Capitale potrà ora lavorare all’individuazione di un alloggio alternativo, attraverso un bando predisposto dall’amministrazione.

“Anche grazie all’intervento del Municipio Roma X, Fiorella e la sua famiglia non sono finite in strada”, sottolinea il consigliere, che invita però a non considerare la vicenda soltanto una storia a lieto fine. Il problema, osserva, riguarda numerosi nuclei familiari che devono affrontare un provvedimento di sfratto senza disporre delle risorse economiche necessarie per trovare un’altra abitazione sul mercato privato.

A rendere ancora più difficile la situazione, secondo Possanzini, sono la mancanza di garanzie sufficienti per ottenere un mutuo e le difficoltà ad accedere a un contratto di locazione, soprattutto quando i proprietari considerano gli aspiranti inquilini a rischio di morosità.

Sfratti negli immobili pubblici, la proposta di una moratoria

Dalla vicenda di Dragoncello nasce una proposta politica precisa: sospendere gli sfratti negli immobili di proprietà degli enti pubblici quando le famiglie in condizioni di fragilità non abbiano ancora una soluzione abitativa alternativa.

Per Possanzini, gli enti pubblici devono garantire innanzitutto la funzione sociale del proprio patrimonio immobiliare, conciliando la gestione degli immobili con la tutela delle persone. Il consigliere propone inoltre un protocollo di graduazione delle esecuzioni, che stabilisca tempi e modalità degli sfratti tenendo conto delle condizioni dei nuclei familiari, delle misure di sostegno già attivate dalle istituzioni e della possibilità di ottenere un alloggio attraverso gli strumenti previsti dalla normativa.

Il tema riguarda anche i tempi delle politiche abitative. Possanzini richiama il piano di Roma Capitale per l’acquisto di immobili dagli enti, finalizzato a ridurre le liste d’attesa, sottolineando però che le procedure di acquisizione e i successivi bandi richiedono tempi incompatibili con l’immediatezza di molti provvedimenti di sfratto.

Da qui la richiesta di una moratoria mirata, che consenta di coordinare le esecuzioni con i percorsi di assegnazione delle abitazioni.

“La casa è un diritto, non un privilegio”

Nella sua presa di posizione, il consigliere di AVS critica anche la progressiva riduzione degli strumenti nazionali di sostegno alle famiglie in difficoltà, richiamando il Fondo per la morosità incolpevole e le risorse destinate ai Comuni per le politiche sociali.

Il rischio, sostiene, è che un problema sociale come il diritto all’abitare venga affrontato esclusivamente come una questione di ordine pubblico, senza considerare le condizioni economiche e personali di chi perde la propria casa.

La vicenda di Fiorella diventa così, nella proposta di Possanzini, un esempio della necessità di coordinare gli interventi degli enti proprietari e delle amministrazioni locali prima dell’esecuzione degli sfratti. L’obiettivo è evitare che le famiglie più vulnerabili rimangano senza un’abitazione mentre sono ancora in corso le procedure per una nuova assegnazione.