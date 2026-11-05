EBITDA record per Grupo Hotusa nel terzo trimestre: 107,7 milioni e ricavi in aumento

Grupo Hotusa chiude il terzo trimestre con EBITDA record a 107,7 milioni di euro e ricavi a 516 milioni; Eurostars Hotel Company cresce del 21%.

Grupo Hotusa: EBITDA record da 107,7 milioni nel terzo trimestre

Grupo Hotusa ha chiuso il periodo luglio-settembre con un EBITDA di 107,7 milioni di euro, il risultato più alto registrato dal gruppo in un terzo trimestre nei suoi 49 anni di storia. Il dato supera del 23% il precedente record.

Nello stesso periodo, i ricavi hanno raggiunto 516 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto al terzo trimestre del 2025. La divisione alberghiera Eurostars Hotel Company ha registrato un aumento delle vendite del 21%.

Strategia commerciale e innovazione tecnologica

Secondo il gruppo, la performance di Eurostars Hotel Company è legata all’espansione del portafoglio alberghiero e al riposizionamento delle strutture, con attenzione a categorie superiori, posizioni strategiche e miglioramento dell’offerta.

La strategia commerciale punta inoltre sul rafforzamento dei canali digitali, sull’aumento delle vendite dirette e sull’ottimizzazione della distribuzione e del revenue management. Tra le iniziative indicate rientrano anche progetti di intelligenza artificiale destinati a migliorare la prenotazione, personalizzare le interazioni con i clienti e sviluppare nuove capacità commerciali.

Il gruppo attribuisce la crescita anche all’ampliamento della rete di hotel affiliati a Keytel, alla domanda turistica e al controllo dei costi. La gestione delle risorse, si legge nel contenuto, ha contribuito al miglioramento dei margini di redditività.

Amancio López Seijas, Presidente di Grupo Hotusa, ha dichiarato che i risultati riflettono «l’evoluzione favorevole del settore» e gli sforzi dell’organizzazione, oltre all’efficienza del modello di gestione. Ha aggiunto che la crescita a lungo termine sarà basata su trasformazione digitale, innovazione tecnologica, sviluppo dei talenti ed espansione internazionale.

La presenza internazionale del gruppo

Grupo Hotusa opera in oltre 130 Paesi e impiega più di 10.000 professionisti, direttamente e indirettamente. Nel 2025 ha registrato ricavi consolidati superiori a 1,65 miliardi di euro.

Il gruppo comprende Keytel, con oltre 4.000 strutture affiliate, Restel, che commercializza più di 130.000 strutture ricettive, ed Eurostars Hotel Company. Quest’ultima dispone di oltre 300 hotel in 23 Paesi e opera con sette marchi.