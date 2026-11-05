Esplosioni a Castelverde, Celli chiede una Commissione Sicurezza urgente

Roma, 5 novembre 2026 – Una convocazione urgente della Commissione Sicurezza Urbana per affrontare la questione degli ordigni esplosi a Castelverde e in altri quartieri della periferia est di Roma. È quanto richiesto dalla presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, che ha sollecitato il presidente della Commissione, Valerio Casini, ad avviare un confronto istituzionale sugli episodi segnalati negli ultimi giorni.

La richiesta, presentata insieme alle consigliere Antonella Melito e Claudia Pappatà e ai consiglieri Ubaldo Righetti e Alessandro Luparelli, nasce dalla preoccupazione per quanto sta accadendo nella zona orientale della Capitale.

“Ho chiesto al presidente Valerio Casini di convocare la Commissione Sicurezza Urbana per affrontare il problema degli ordigni esplosi negli ultimi giorni a Castelverde e in altri quartieri della periferia est della città. Siamo di fronte a un’escalation di violenza e criminalità che desta profonda preoccupazione tra i cittadini”, dichiara Celli in una nota.

Esplosioni a Castelverde, la richiesta di un intervento istituzionale

La presidente dell’Assemblea capitolina richiama la necessità di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni, pur riconoscendo il lavoro già svolto dalle forze dell’ordine per chiarire la dinamica degli episodi.

“Siamo certi che le forze dell’ordine stiano garantendo il massimo impegno per fare piena luce su quanto sta accadendo ormai da alcune settimane. È necessario, però, anche nell’ambito delle nostre competenze e responsabilità istituzionali, attivare con urgenza ogni iniziativa utile per seguire la situazione con la massima attenzione, facendo fronte comune e lavorando in stretta sinergia con tutti i soggetti preposti alla tutela della sicurezza pubblica”.

L’obiettivo della richiesta è portare la questione all’attenzione della Commissione capitolina competente, per valutare le iniziative che possono essere intraprese nell’ambito delle responsabilità dell’amministrazione comunale.