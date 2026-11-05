Fiumicino, doppio allarme bomba: aereo scortato dai caccia militari, un altro dirottato in Francia

Fiumicino, 5 novembre 2026 – Triplo allarme bomba nei cieli europei, con tre aerei coinvolti in poche ore e un elemento in comune: tutti i voli erano partiti dall’Italia o diretti verso aeroporti italiani. Un Finnair proveniente da Helsinki è atterrato a Roma Fiumicino scortato dai caccia dell’Aeronautica Militare, mentre un volo Aer Lingus da Dublino a Roma è stato dirottato verso una base aerea francese con l’intervento dell’aviazione militare. Un terzo episodio ha interessato un Wizz Air decollato da Milano Malpensa e diretto a Varsavia, costretto a cambiare rotta e ad atterrare a Vienna.

Le segnalazioni relative alla presunta presenza di ordigni hanno fatto scattare le procedure di sicurezza nei diversi Paesi coinvolti. Al momento non risultano conferme sulla presenza effettiva di esplosivi a bordo dei tre velivoli.

Fiumicino, volo Finnair scortato dai caccia: artificieri al lavoro

Il primo episodio ha interessato un volo Finnair partito da Helsinki e diretto all’aeroporto Leonardo da Vinci. In seguito ad alcune segnalazioni anonime riguardanti un presunto ordigno a bordo, l’aereo è stato scortato da jet dell’Aeronautica Militare italiana fino a Fiumicino, dove è atterrato regolarmente intorno alle 9.30.

Subito dopo l’arrivo sono state attivate le procedure di sicurezza previste in questi casi, con l’intervento degli artificieri della Polizia per le operazioni di bonifica del velivolo.

Secondo quanto riferito da fonti aeroportuali, i controlli si stanno svolgendo regolarmente e senza ripercussioni sull’operatività dello scalo romano. Le verifiche risultavano ancora in corso al momento delle prime comunicazioni.

Volo Dublino-Roma dirottato in Francia: intervengono i caccia militari

Un secondo allarme ha coinvolto un Airbus A320 della compagnia irlandese Aer Lingus, partito da Dublino e atteso a Roma alle 10.30. Il velivolo, identificato come volo EI402, è stato dirottato verso la base aerea di Évreux, nel nord della Francia, dopo una segnalazione relativa alla possibile presenza di una bomba. L’aviazione militare francese ha confermato l’intervento dei propri caccia, decollati “per intercettare l’aereo di linea in seguito ad un sospetto di allarme bomba”.

“L’aereo è dirottato e scortato su Evreux”, ha precisato la stessa fonte militare.

Anche il governo francese ha seguito l’evolversi dell’emergenza. “Seguiamo la situazione in tempo reale come prevedono le procedure”, ha fatto sapere Matignon, sede dell’esecutivo francese. Secondo le prime informazioni diffuse attraverso il sistema di tracciamento Flightradar24, al momento della segnalazione l’aereo non aveva ancora completato l’atterraggio, ma si stava avvicinando alla destinazione indicata dalle autorità.

Allarme bomba su un Wizz Air partito da Malpensa: atterraggio a Vienna

Il terzo episodio ha riguardato un Airbus A321 di Wizz Air, decollato alle 7 dall’aeroporto di Milano Malpensa e diretto a Varsavia. Durante il viaggio è arrivata una segnalazione relativa alla possibile presenza di un ordigno. Il volo è stato quindi dirottato verso Vienna, dove l’aereo è atterrato. La stessa compagnia aerea ha precisato che il cambio di rotta è avvenuto “a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo”.

Una decina di falsi allarmi bomba in Europa negli ultimi giorni

I tre episodi si aggiungono a una serie di segnalazioni analoghe che hanno interessato il traffico aereo europeo nel corso della settimana. Una decina di voli erano già stati coinvolti in falsi allarmi bomba, con controlli straordinari e modifiche alle rotte.

Quattro segnalazioni avevano riguardato collegamenti della compagnia Ryanair: Manchester-Murcia, Lisbona-Roma, Dublino-Roma e Dublino-Sofia.

In particolare, all’aeroporto di Fiumicino erano scattate le procedure di sicurezza per due aerei della compagnia irlandese, sottoposti a operazioni di bonifica dopo segnalazioni anonime. Le verifiche si erano concluse senza il ritrovamento di dispositivi esplosivi.