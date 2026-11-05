Fiumicino, nuove aperture straordinarie dell’Anagrafe: ecco quando e come richiedere la carta d’identità

Sportelli aperti anche di sabato e domenica per il rilascio e il rinnovo della CIE. Disponibili 60 documenti per ogni giornata, con accesso tramite numero progressivo

Fiumicino, 5 novembre 2026 – Nuove aperture straordinarie degli uffici anagrafici per consentire ai cittadini di richiedere o rinnovare la Carta d’identità elettronica (CIE). Il Comune di Fiumicino ha programmato tre appuntamenti nel mese di novembre 2026, distribuiti tra le sedi di Fiumicino e Aranova, con sportelli aperti anche durante il fine settimana. Per ciascuna giornata saranno disponibili 60 carte d’identità elettroniche, assegnate attraverso un sistema di numeri progressivi fino a esaurimento.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 8 novembre nella sede anagrafica di Fiumicino, in piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 80. Si proseguirà sabato 14 novembre ad Aranova, in via Siliqua 128/B, mentre l’ultima apertura straordinaria è fissata per sabato 28 novembre, nuovamente nella sede di Fiumicino.

Carta d’identità elettronica, orari e modalità di accesso

In tutte e tre le giornate gli uffici apriranno alle ore 9.00. L’accesso agli sportelli avverrà attraverso un numero progressivo da ritirare direttamente all’ingresso, fino all’esaurimento dei 60 numeri disponibili.

Le aperture straordinarie non saranno riservate esclusivamente ai cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea. Sarà possibile richiedere anche il rinnovo della CIE, secondo le modalità previste per il servizio.

Restano comunque attivi i normali canali di prenotazione, consultabili sul sito ufficiale del Comune di Fiumicino.

Quali documenti servono e quanto costa la CIE

Per richiedere l’emissione della Carta d’identità elettronica sarà necessario presentarsi allo sportello con il documento d’identità scaduto o in scadenza, anche se deteriorato, oppure con un altro documento di riconoscimento in caso di primo rilascio.

Occorreranno inoltre una fototessera recente, risalente a non più di sei mesi, e la tessera sanitaria o il codice fiscale. In caso di furto o smarrimento di una carta d’identità ancora valida, sarà necessario presentare la relativa denuncia. Per i minori accompagnati da un solo genitore, ai fini del rilascio di un documento valido per l’espatrio, sarà richiesto anche l’apposito modulo di assenso.

Il costo del primo rilascio della CIE è di 21,95 euro, mentre per il duplicato, nei casi di deterioramento o smarrimento, l’importo previsto è di 27,11 euro. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente allo sportello, utilizzando carta di credito, carta di debito o bancomat.

Carte d’identità cartacee, cosa cambia dal 2027

Il Comune ricorda inoltre le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, che prevedono il mantenimento della validità delle carte d’identità cartacee non ancora scadute fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della CIE e per le specifiche esigenze di riconoscimento individuate dalla normativa.

Tra queste rientrano l’accesso alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di servizi pubblici, le operazioni presso banche e uffici postali, il ritiro della pensione e della corrispondenza e la notificazione degli atti giudiziari.