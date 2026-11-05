George Michael, il Faith Tour del 1988 arriva al cinema con immagini mai viste

Dal 5 novembre arriva nelle sale italiane George Michael: The Faith Tour, il documentario diretto da David Austin e Andrew Morahan. Il film recupera immagini in 35mm, mai viste né ascoltate prima, dell’esibizione del 1988 al Palais Omnisports di Parigi-Bercy, nel periodo in cui l’album Faith segnò la definitiva affermazione di George Michael come artista solista.

Il materiale è stato restaurato e rimasterizzato per il cinema. Le riprese mostrano il cantante durante il tour nato dal successo di Faith, l’album che lo allontanò dall’immagine di ex componente degli Wham! e contribuì a trasformarlo in una delle principali icone pop della sua generazione.

Il tour di Faith tra numeri e nuova identità artistica

Tra il febbraio 1988 e il luglio 1989, il Faith Tour attraversò 14 Paesi e 60 città, con 100 spettacoli e oltre due milioni di spettatori. Le immagini restaurate restituiscono l’energia di un pubblico giovanissimo, raccolto sotto il palco e concentrato sullo spettacolo, in un’epoca precedente alla presenza degli smartphone durante i concerti.

Per David Austin, amico d’infanzia e collaboratore di lunga data di George Michael, quella tournée rappresentò il momento in cui l’artista presentò al mondo una nuova identità. La giacca di pelle, la chitarra e gli occhiali da sole divennero elementi riconoscibili dell’era Faith, ma Austin ha sottolineato che la forza del cantante andava oltre l’immagine.

I sei singoli estratti dall’album, ha ricordato Austin, erano stilisticamente diversi tra loro. Il disco venne costruito come un insieme di influenze musicali differenti, contribuendo alla consacrazione di George Michael come artista di livello mondiale.

Andy Morahan ha raccontato l’origine spontanea di alcuni simboli dell’epoca. La giacca fu acquistata in un negozio chiamato “Leathers and Treasures”, mentre la chitarra Epiphone venne trovata nella vetrina di un banco dei pegni e costava 40 dollari. Per il tour furono preparate tre giacche e tre chitarre.

Il restauro e il corto Finding Faith

Il recupero delle immagini ha coinvolto il montatore Ben Wainwright-Pearce e l’archivista Stefan Beckson, incaricato della pulizia della pellicola e della scansione ad alta risoluzione dei negativi originali. Il lavoro sull’audio è proseguito per mesi tra gli studi Porterhouse, Air Studio Two e Abbey Road, con l’ingegnere del suono Simon Hill.

Secondo Austin, il formato 35mm ha conservato una profondità e una ricchezza visiva difficili da replicare completamente in digitale. Le moderne tecniche di color grading hanno permesso di intervenire su alcuni dettagli, mentre la qualità delle immagini dipendeva già dalla fotografia, dall’illuminazione e dalle ottiche cinematografiche utilizzate.

Il progetto comprende anche Finding Faith, cortometraggio firmato da Mary McCartney. Il lavoro utilizza audio e immagini inedite del periodo 1986-1988 e include oltre dieci ore di conversazioni mai pubblicate tra George Michael e il giornalista Tony Parsons.

Il corto propone un ritratto più privato e riflessivo dell’artista, accanto alla figura carismatica vista sul palco. McCartney ha spiegato di aver voluto mostrare il cantante nella sua dimensione vulnerabile, ma anche il suo impegno nella scrittura, nel canto e nella costruzione dello spettacolo.