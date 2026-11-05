LA VINCITA
Gratta e Vinci, colpo da 50mila euro a Civitavecchia con “Doppia Sfida Classic”
Il premio è stato assegnato in un esercizio commerciale di Largo Plebiscito. Nel Lazio la spesa per il gioco si conferma a 2,1 miliardi di euro
Civitavecchia, 5 novembre 2026 – Una vincita da 50mila euro al Gratta e Vinci è stata registrata a Civitavecchia, in provincia di Roma. Il premio è stato ottenuto con un biglietto “Doppia Sfida Classic”, acquistato presso un esercizio commerciale situato in Largo Plebiscito. A riportare la notizia è Agipronews, che segnala la vincita tra quelle realizzate nell’ultima settimana nel Lazio.
Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del vincitore. L’unico dato comunicato riguarda l’importo del premio, pari a 50mila euro, e il punto vendita nel quale è stata registrata la vincita.
Gioco nel Lazio, spesa stabile a 2,1 miliardi di euro
La notizia arriva insieme ai dati elaborati da Agipronews sull’andamento del settore del gioco nel Lazio. Secondo le rilevazioni, nel 2025 la spesa complessiva nella regione si è attestata a 2,1 miliardi di euro, un valore sostanzialmente invariato rispetto ai dodici mesi precedenti.
Il dato si riferisce alla spesa effettiva dei giocatori per l’insieme dei giochi, calcolata come differenza tra le somme giocate e le vincite incassate. Non coincide, quindi, con il volume totale delle giocate.
Diversa la situazione nella provincia di Roma, dove si registra una diminuzione del 6,2%. Nel 2025 la spesa per il gioco è stata pari a 1,5 miliardi di euro, rispetto agli 1,6 miliardi registrati nel 2024.
Un andamento in calo per il territorio provinciale, dunque, a fronte di una sostanziale stabilità del dato regionale. Intanto, a Civitavecchia, il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic” ha assegnato un premio da 50mila euro.