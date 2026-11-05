Gratta e Vinci, colpo da 50mila euro a Civitavecchia con “Doppia Sfida Classic”

Civitavecchia, 5 novembre 2026 – Una vincita da 50mila euro al Gratta e Vinci è stata registrata a Civitavecchia, in provincia di Roma. Il premio è stato ottenuto con un biglietto “Doppia Sfida Classic”, acquistato presso un esercizio commerciale situato in Largo Plebiscito. A riportare la notizia è Agipronews, che segnala la vincita tra quelle realizzate nell’ultima settimana nel Lazio.