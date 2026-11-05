Il FuoriPista insorge contro De Bortoli: “Non conosce l’argomento, esiste un’opposizione diffusa e solida”

Fiumicino, 4 novembre 2026 – Si riaccende il confronto sull’ampliamento dell’aeroporto Leonardo da Vinci e sulla realizzazione della quarta pista. Questa volta a intervenire è il Comitato FuoriPISTA, che contesta apertamente le considerazioni espresse da Ferruccio de Bortoli nell’articolo “Investimenti, chi blocca l’allargamento dell’aeroporto di Fiumicino ?”, pubblicato sul Corriere della Sera il 3 novembre.

Al centro della replica ci sono soprattutto le opposizioni dei cittadini, che secondo il Comitato sarebbero state sottovalutate nell’analisi del giornalista, e le questioni ambientali e amministrative ancora aperte sul nuovo Piano di sviluppo aeroportuale.

“Colpisce, e fa anche un po’ tristezza, constatare che uno dei maggiori giornalisti italiani come Ferruccio de Bortoli, il cui nome per tanti è una garanzia, scriva senza evidentemente avere grande contezza di ciò di cui parla”, scrive FuoriPISTA in una nota.

Quarta pista a Fiumicino, FuoriPISTA: “Esiste un’opposizione diffusa e solida”

La prima contestazione riguarda l’affermazione di de Bortoli secondo cui non vi sarebbero “particolari opposizioni popolari” al progetto. Una ricostruzione che il Comitato respinge, richiamando il confronto in corso da oltre un mese tra i promotori del Piano di sviluppo e i cittadini del territorio: “Scrivere che ‘non vi sono particolari opposizioni popolari’ va oltre l’eufemismo”, sostiene FuoriPISTA, denunciando quella che definisce un’opposizione “diffusa e solida” all’ampliamento aeroportuale.

Secondo il Comitato, le preoccupazioni della popolazione riguardano soprattutto le conseguenze sulla salute, l’inquinamento acustico e atmosferico e gli impatti ambientali legati al previsto incremento dei voli. I rappresentanti lamentano inoltre la mancanza di dati sufficienti sulle attuali condizioni ambientali delle aree circostanti lo scalo, ritenuti indispensabili per valutare gli effetti dell’espansione.

Riserva del Litorale Romano, il nodo della quarta pista

Un altro punto centrale della replica riguarda le autorizzazioni necessarie per realizzare l’intervento. De Bortoli, osserva il Comitato, individua nella mancanza del via libera politico uno degli ostacoli principali. Per FuoriPISTA, tuttavia, la questione sarebbe più complessa.

Prima di qualsiasi assenso politico, sottolinea il Comitato, occorrerà completare diversi passaggi amministrativi e normativi, a cominciare dalla riperimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano, necessaria per consentire la realizzazione della quarta pista.

FuoriPISTA contesta in particolare la proposta di compensazione ambientale, che prevederebbe l’ingresso nella Riserva di nuovi terreni in sostituzione delle superfici sottratte all’area protetta. Secondo il Comitato, si tratterebbe di terreni “poveri, frammentati, inadeguati e inadatti anche sotto il profilo legale” a compensare la perdita delle aree di maggior valore naturalistico: “Già una volta AdR e ENAC hanno sottovalutato la questione della Riserva. Rischiano di ripetere l’errore”, si legge nella nota.

Il Comitato richiama inoltre il nuovo Piano nazionale degli aeroporti, che, secondo la sua ricostruzione, prevede per il Lazio un sistema basato su Fiumicino, Ciampino e un terzo scalo di supporto per i voli low cost. Una prospettiva che, secondo FuoriPISTA, metterebbe ulteriormente in discussione la necessità dell’ampliamento del Leonardo da Vinci.

I 300 milioni di opere promesse e il progetto del parco archeologico

La replica affronta anche il tema delle opere destinate al territorio, per le quali vengono richiamati 300 milioni di euro di investimenti tra strade, collegamenti e infrastrutture. FuoriPISTA sottolinea che si tratterebbe ancora di impegni da completare sul piano amministrativo, nonostante siano stati inseriti nella documentazione presentata al Comune.

Tra i passaggi necessari, secondo il Comitato, figurerebbe anche una modifica del Contratto di programma del 2012, relativo al piano di investimenti aeroportuali da 9 miliardi di euro. Particolarmente critica è poi la posizione sul progetto del parco archeologico di 85 ettari, presentato come uno degli interventi di valorizzazione del territorio collegati allo sviluppo dello scalo. Secondo la lettura dei documenti fornita da FuoriPISTA, soltanto 38 ettari sarebbero nuove superfici messe a disposizione da Aeroporti di Roma, mentre gli altri 47 apparterrebbero già alla Riserva naturale e sarebbero sottoposti a tutela.