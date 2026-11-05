Il messaggio|
Il Papa a San Pietro: la morte non ha potere sulla comunione dei credenti
Il Pontefice celebra la messa in memoria dei cardinali e vescovi defunti, riflettendo sul senso della fede e della speranza cristiana
Città del Vaticano, 5 novembre 2026 – Nel segno della fede e della speranza, il Papa ha presieduto una messa nella Basilica di San Pietro per commemorare i cardinali e i vescovi scomparsi nel corso dell’anno. L’omelia del Pontefice ha offerto una riflessione profonda sul significato della morte e sulla comunione eterna tra i credenti, sottolineando come la promessa di Cristo vinca ogni limite terreno.
La promessa di comunione oltre la morte
Durante la celebrazione, il Papa ha ricordato che il cammino cristiano è segnato da prove e sofferenze, ma è guidato da una promessa: quella di una comunione che la morte non può spezzare. “Chi segue Cristo – ha affermato – diventa suo servitore e sarà sempre là dov’è Lui, perché ne ha seguito la strada”. L’omelia ha posto l’accento sulla redenzione della vita in Cristo, ricordando che la comunione tra i credenti, pur segnata da limiti e colpe, trova compimento nelle mani di Dio.
La preghiera per i defunti come celebrazione della vita
Il Pontefice ha sottolineato come pregare in suffragio dei defunti significhi celebrare la vita, soprattutto quella risorta di Cristo e, per grazia Sua, quella dei credenti. “Non lasciamo che il ricordo dei defunti si riduca a mera nostalgia – ha ammonito – nella fede meditiamo sul mistero della morte senza paura, perché il Signore è vivo, ci attende e ha già preparato un posto per noi nella casa del Padre”. Il messaggio del Papa invita a guardare oltre la scomparsa fisica, affidandosi alla promessa di vita eterna che fonda la speranza cristiana.