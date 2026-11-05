Il Papa a San Pietro: la morte non ha potere sulla comunione dei credenti

Città del Vaticano, 5 novembre 2026 – Nel segno della fede e della speranza, il Papa ha presieduto una messa nella Basilica di San Pietro per commemorare i cardinali e i vescovi scomparsi nel corso dell’anno. L’omelia del Pontefice ha offerto una riflessione profonda sul significato della morte e sulla comunione eterna tra i credenti, sottolineando come la promessa di Cristo vinca ogni limite terreno.

La promessa di comunione oltre la morte

Durante la celebrazione, il Papa ha ricordato che il cammino cristiano è segnato da prove e sofferenze, ma è guidato da una promessa: quella di una comunione che la morte non può spezzare. “Chi segue Cristo – ha affermato – diventa suo servitore e sarà sempre là dov’è Lui, perché ne ha seguito la strada”. L’omelia ha posto l’accento sulla redenzione della vita in Cristo, ricordando che la comunione tra i credenti, pur segnata da limiti e colpe, trova compimento nelle mani di Dio.

La preghiera per i defunti come celebrazione della vita