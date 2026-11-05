Joshua Wong resterà in carcere fino al 2036: altri 10 anni per collusione

Joshua Wong è stato condannato a 10 anni di carcere a Hong Kong per collusione con potenze straniere. L’attivista pro-democrazia, che ha già trascorso quasi sei anni in prigione, non dovrebbe essere scarcerato prima della fine del 2036.

Wong, che ha compiuto 30 anni il mese scorso, sarebbe dovuto uscire a gennaio dopo aver scontato quattro anni e otto mesi per “sovversione”, in base alla legge sulla sicurezza nazionale introdotta da Pechino. Le autorità lo hanno però incriminato nuovamente nel giugno dello scorso anno, accusandolo di avere collaborato con altri Paesi e soggetti per imporre sanzioni a Hong Kong e alla Cina.

La nuova condanna e il ruolo nella cospirazione

Il tribunale ha descritto Wong e l’ex leader studentesco Nathan Law, che vive in esilio volontario ed è ricercato dalle autorità, come “due capi o menti” di una cospirazione volta a mettere in pericolo la sicurezza nazionale.

Il giudice William Tam ha dichiarato che Wong rischiava potenzialmente l’ergastolo, poiché il reato era stato considerato “di natura grave”. La pena individuata come base era di 13 anni, ridotti a 10 dopo la dichiarazione di colpevolezza dell’attivista. Nel procedimento collegato, Wong si era dichiarato colpevole nel secondo caso di sicurezza nazionale, come riportato in una precedente ricostruzione del procedimento.

Nella lettera di attenuazione, visionata dall’agenzia AFP, Wong ha scritto di avere sperato di lasciare il carcere nel 2027, aggiungendo che la nuova imputazione gli ha dato la sensazione di essere tornato al punto di partenza. Ha anche affermato che il suo futuro non sarà definito da ciò che gli è accaduto prima del 2020 e ha descritto gli anni trascorsi in prigione come le “lezioni più profonde” della sua vita.

Human Rights Watch ha definito la condanna “crudele e ingiusta” e ha chiesto ai governi stranieri di imporre sanzioni mirate ai funzionari responsabili, mentre Steve Li, capo sovrintendente del Dipartimento di sicurezza nazionale della polizia, ha sostenuto che la sentenza dimostra l’inutilità degli sforzi di Wong per ottenere sanzioni dall’estero.

Dalle proteste del 2014 alla legge sulla sicurezza

Wong è diventato noto a livello internazionale durante il Movimento degli ombrelli, che aveva scosso Hong Kong nel 2014. Dal 2017 è entrato e uscito dal carcere. Le autorità sostengono che la sua attività di pressione internazionale sia iniziata nel 2016, quando promuoveva l’“Hong Kong Human Rights and Democracy Act”, una proposta che avrebbe consentito al presidente degli Stati Uniti di imporre sanzioni per le violazioni dei diritti nella città.

Durante le proteste pro-democrazia del 2019, Wong ha partecipato a una delegazione negli Stati Uniti a sostegno del provvedimento, poi approvato. L’anno successivo Pechino ha imposto a Hong Kong la legge sulla sicurezza nazionale, che ha portato allo scioglimento di gruppi di opposizione e alla fuga di alcuni attivisti.

Nel 2024 Wong è stato tra le decine di figure pro-democrazia incarcerate per “sovversione” nel più grande processo per sicurezza nazionale mai celebrato a Hong Kong. Steve Tsang, direttore del China Institute alla SOAS University of London, ha dichiarato all’AFP che il caso dimostra il controllo molto stretto mantenuto da Pechino sul territorio.