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Ladispoli, Carta Dedicata a Te 2026: pubblicato l’elenco dei beneficiari, ecco come consultarlo
Ladispoli, 5 novembre 2026 – È stato pubblicato l’elenco dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2026, il contributo economico destinato alle famiglie in possesso dei requisiti previsti. A comunicarlo è il Comune di Ladispoli, che ha messo a disposizione dei cittadini il documento per verificare l’assegnazione del beneficio. Per utilizzare la carta sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2026, pena la perdita della possibilità di utilizzarla.
L’elenco è disponibile online e può essere consultato senza recarsi agli uffici comunali. Per verificare la propria posizione è necessario individuare il numero di protocollo DSU-ISEE associato alla dichiarazione presentata.
Carta Dedicata a Te 2026, come controllare l’elenco dei beneficiari
Per tutelare la riservatezza dei cittadini, il documento pubblicato dal Comune non riporta nomi e cognomi, ma identifica i beneficiari esclusivamente attraverso il rispettivo protocollo ISEE.
L’elenco è inoltre suddiviso per colori in base alla lettera iniziale del cognome, così da agevolare la ricerca e consentire agli interessati di individuare più rapidamente la propria posizione.
È possibile consultare direttamente il documento attraverso il link all’elenco ufficiale dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2026, pubblicato sul sito del Comune di Ladispoli.
Ricarica automatica e ritiro della carta: cosa devono fare i beneficiari
Le modalità di accesso al contributo cambiano a seconda che il beneficiario possieda già la Carta Dedicata a Te oppure debba ancora riceverla.
Chi è già in possesso della carta non dovrà effettuare alcuna operazione per ottenere la ricarica: l’importo previsto sarà accreditato automaticamente sulla tessera già utilizzata.
Diversa la procedura per i nuovi beneficiari, che risultano nell’elenco ma non dispongono ancora della carta. In questo caso sarà possibile ritirarla presso l’ufficio postale di via Sironi, a Ladispoli.
Il Comune invita quindi i cittadini interessati a consultare l’elenco e a verificare la propria situazione, distinguendo tra chi riceverà la ricarica automatica e chi dovrà procedere al ritiro.
Scadenza del 16 dicembre 2026: obbligatorio effettuare un acquisto
Particolare attenzione va riservata alla scadenza del 16 dicembre 2026, indicata nelle disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Entro quella data sarà necessario effettuare almeno un acquisto con la Carta Dedicata a Te, così da attivarla. In assenza di un primo utilizzo entro il termine stabilito, la carta non sarà più utilizzabile.
Per questo l’amministrazione comunale richiama l’attenzione dei beneficiari sull’importanza di verificare tempestivamente la propria presenza nell’elenco e rispettare le modalità e i tempi previsti per usufruire del contributo.