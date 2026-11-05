Ladispoli, Carta Dedicata a Te 2026: pubblicato l’elenco dei beneficiari, ecco come consultarlo

Ladispoli, 5 novembre 2026 – È stato pubblicato l’elenco dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2026, il contributo economico destinato alle famiglie in possesso dei requisiti previsti. A comunicarlo è il Comune di Ladispoli, che ha messo a disposizione dei cittadini il documento per verificare l’assegnazione del beneficio. Per utilizzare la carta sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2026, pena la perdita della possibilità di utilizzarla.