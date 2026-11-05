Lazio, aumentano gli infortuni mortali sul lavoro: +17,7% nei primi nove mesi del 2026

Roma, 4 novembre 2026 – Nel Lazio aumentano le denunce di infortunio sul lavoro, comprese quelle con esito mortale. Nei primi nove mesi del 2026, i casi mortali denunciati all’Inail sono passati da 62 a 73, con un incremento del 17,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Una crescita superiore a quella nazionale, ferma al 5%. A segnalarlo è la Cgil di Roma e Lazio, sulla base di un’elaborazione dei dati Inail aggiornati al 30 settembre, che evidenzia anche un aumento del 7,2% delle denunce complessive di infortunio nella regione.

Secondo il sindacato, il dato conferma la necessità di rafforzare gli interventi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo la Cgil chiede alla Regione Lazio un confronto urgente sulle misure di prevenzione, a partire dal potenziamento dei servizi di vigilanza e da nuove disposizioni sui subappalti.

Infortuni sul lavoro nel Lazio, 73 denunce mortali nel 2026

L’incremento delle denunce mortali è particolarmente evidente nel confronto relativo al mese di settembre. Nel Lazio sono stati segnalati 8 casi contro i 5 dello stesso mese del 2025, con un aumento del 60%, mentre a livello nazionale la crescita mensile indicata dalla Cgil è del 26%.

Nei primi nove mesi dell’anno, le denunce complessive di infortunio nella regione sono invece passate da 32.155 a 34.471, pari a un incremento del 7,2%. Anche in questo caso la variazione supera quella nazionale, attestata al 5%.

Il quadro emerge dall’elaborazione sindacale dei dati Inail, che a livello italiano registra 823 denunce di infortunio con esito mortale tra gennaio e settembre 2026, contro le 784 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il rapporto dell’Istituto distingue inoltre gli infortuni avvenuti durante l’attività lavorativa da quelli verificatisi nel tragitto tra casa e lavoro, oltre a dedicare una rilevazione specifica agli studenti. Per gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro, al netto degli studenti, l’Inail segnala nel Lazio un aumento delle denunce dell’8,6%, tra gli incrementi percentuali più elevati a livello regionale.

I dati mensili sono ancora provvisori. Come precisa lo stesso Inail, le denunce con esito mortale possono subire variazioni durante l’istruttoria delle pratiche e non coincidono necessariamente con i casi definitivamente riconosciuti dall’Istituto.

La Cgil: “Nel Lazio l’emergenza sicurezza continua a peggiorare”

Per la Cgil di Roma e Lazio, l’andamento degli infortuni richiede risposte immediate da parte delle istituzioni: “Dati tragici che confermano come nella nostra regione l’emergenza sicurezza continui a peggiorare drammaticamente”, sottolinea il sindacato, richiamando la crescita delle denunce mortali e degli infortuni complessivi.

La richiesta è rivolta innanzitutto alla Regione, dalla quale la Cgil attende la convocazione di un incontro per affrontare le criticità legate alla sicurezza sul lavoro. Tra gli interventi indicati figurano lo sblocco delle assunzioni negli Spresal, i Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, e lo stop ai subappalti definiti dal sindacato “selvaggi”.

Presidio alla Regione Lazio e sciopero generale il 20 novembre

Per sostenere queste richieste, la Cgil ha annunciato un presidio per giovedì 5 novembre, alle ore 10.30, davanti alla sede della Giunta regionale del Lazio. La mobilitazione punta anche a ottenere l’approvazione degli emendamenti presentati dal sindacato alla proposta di legge regionale sul lavoro in quota, uno degli ambiti sui quali la Cgil chiede maggiori misure di tutela.

Le rivendicazioni riguardano anche il Governo nazionale, al quale il sindacato contesta la mancanza di investimenti adeguati in organici, controlli e prevenzione. Critiche vengono rivolte inoltre alla Legge di Bilancio, giudicata insufficiente sul fronte della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Questioni che, secondo la Cgil, saranno al centro anche dello sciopero generale proclamato per il 20 novembre.