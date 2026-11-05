Ostia Antica, il microchip sparito dalla carta d’identità e la droga nelle perquisizioni

Ostia, 5 novembre 2026 – Droga, coltelli e una carta d’identità elettronica alterata. È quanto emerso durante un’operazione straordinaria di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Ostia Antica per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati predatori e i fenomeni di degrado urbano. Nel corso delle verifiche, i militari hanno arrestato un 25enne per detenzione ai fini di spaccio, eseguito due provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettante persone e denunciato quattro cittadini per diverse ipotesi di reato.

Ostia Antica, sequestrati cocaina, crack, hashish e 665 euro

L’arresto per droga è scattato dopo una perquisizione effettuata prima in strada e successivamente in un’abitazione. Un 25enne è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina, 4 grammi di crack e 28 grammi di hashish. Durante i controlli sono stati rinvenuti anche materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze stupefacenti e 665 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono riconducibile all’attività illecita.

Il giovane è stato quindi arrestato perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per la stessa ipotesi di reato è stato denunciato in stato di libertà un altro ragazzo di 20 anni.

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno inoltre eseguito due ordinanze di sostituzione della detenzione domiciliare con la custodia in carcere, emesse dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma. I provvedimenti riguardano un uomo di 42 anni e una donna di 73 anni, entrambi già sottoposti a misura detentiva presso un’associazione di via del Macchione Rotondo, a Roma.

Coltelli e carta d’identità alterata: le altre denunce

I controlli hanno portato anche alla denuncia di un 59enne, trovato durante una perquisizione personale in possesso di due dosi di crack, una dose di hashish e due coltelli del genere proibito. Per l’uomo sono state formulate le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Un altro episodio ha riguardato un 50enne già sottoposto agli arresti domiciliari, denunciato per l’ipotesi di falsità materiale commessa dal privato. Secondo quanto ricostruito dai militari, durante un controllo l’uomo avrebbe esibito una carta d’identità elettronica alterata, dalla quale sarebbe stato rimosso il microchip NFC di sicurezza incorporato nel documento originale. La carta è stata sequestrata.

Infine, una donna di 50 anni è stata denunciata in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti a offendere. Durante un controllo in strada è stata infatti trovata in possesso di un coltello del genere proibito.

Le persone destinatarie dei provvedimenti restrittivi sono state accompagnate, secondo le rispettive disposizioni, nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida e negli istituti penitenziari romani di Regina Coeli e Rebibbia.