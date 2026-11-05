Piogge sparse venerdì e sabato, domenica prevalgono le schiarite al Nord e al Centro

Piogge sparse venerdì 6 e sabato 7 novembre, domenica 8 schiarite al Nord e al Centro e possibili piovaschi sul versante ionico.

Il fine settimana porterà piogge sparse e rovesci soprattutto tra venerdì 6 novembre e sabato 7. Da domenica 8 il tempo sarà più variabile, con schiarite prevalenti al Nord e al Centro e qualche piovasco possibile sul versante ionico.

Venerdì 6 novembre

Al Nord le nubi interesseranno il Nordovest, dove sono attese precipitazioni sparse in estensione alla Lombardia e all’Emilia Romagna. In serata i fenomeni potranno raggiungere il Veneto occidentale. Le temperature resteranno stabili, con massime tra 13 e 17 °C.

Al Centro sono previsti piogge e rovesci sulle regioni tirreniche, in estensione nel pomeriggio e in serata ai settori adriatici. I fenomeni saranno in attenuazione in Toscana. Massime tra 14 e 18 °C.

Al Sud migliorerà in Sardegna, mentre la Sicilia resterà instabile, con piogge e rovesci in estensione a Campania, Lucania e alta Calabria. Le temperature massime si manterranno tra 15 e 18 °C.

Sabato 7 novembre

La giornata inizierà con cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord e qualche pioggia fino al mattino su Lombardia ed Emilia Romagna. Sul resto del settore prevarrà una nuvolosità parziale, con massime tra 13 e 17 °C.

Al Centro continueranno piogge sparse e rovesci, mentre sui settori tirrenici si farà strada una graduale attenuazione della nuvolosità. Al Sud sono attese schiarite sulle isole maggiori e instabilità sui settori peninsulari, più frequente sul versante adriatico. Le massime saranno comprese tra 14 e 18 °C.

Domenica 8 novembre

Nord e Centro vedranno un’alternanza di nubi e schiarite in un contesto asciutto. Al Nord gli addensamenti aumenteranno in serata sulle zone alpine centro-occidentali, senza fenomeni; al Centro saranno più presenti sul versante adriatico. Le massime oscilleranno tra 13 e 17 °C.

Al Sud la nuvolosità sarà variabile, con maggiori annuvolamenti sulle regioni del versante ionico, dove non mancherà qualche piovasco. Temperature stazionarie, con valori massimi tra 15 e 18 °C.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.