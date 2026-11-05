Podcast, incontri e libri: il programma de Il Sole 24 ORE per l’educazione finanziaria 2026

Per il mese dell’educazione finanziaria 2026, Il Sole 24 ORE propone un calendario articolato tra podcast, incontri in presenza e nuove pubblicazioni. Il programma include contenuti dedicati alle criptovalute, all’economia, al rapporto tra emozioni e risparmio e alla gestione delle risorse personali.

Podcast e appuntamenti in presenza

Tra i format audio figura Cripto, podcast settimanale ideato e condotto da Vito Lops. Attraverso interviste a professionisti e operatori del settore, il programma affronta l’evoluzione della criptoeconomia, i modelli di business, i rischi e le opportunità.

Le parole che contano – Il dizionario di Focus Economia, curato da Daniele Brunetti, seleziona ogni settimana termini del dibattito economico, finanziario e politico. Tra gli argomenti indicati ci sono spread, deficit, dazi, manovra e Golden Power, con contributi anche di Sebastiano Barisoni.

Completa l’offerta Mind Finance, condotto da Marco Lo Conte, dedicato al rapporto tra emozioni e scelte economiche e agli strumenti per una gestione più consapevole di risparmio e investimenti.

Il format Silent Reading torna con tre appuntamenti. Il primo è fissato per giovedì 26 novembre presso la sede di Università degli Studi di Milano in via Conservatorio, con la conduzione del vicedirettore Roberto Iotti. Il secondo si terrà sabato 28 novembre alla Biblioteca Ostinata di Milano, nell’ambito delle iniziative di BookCity Milano 2026, con il vicedirettore Jean Marie Del Bo.

La conclusione del ciclo è prevista lunedì 30 novembre al Dipartimento di Economia e Finanza della Università di Bari Aldo Moro. Il caporedattore di Plus24 Gianfranco Ursino parlerà di finanza personale, tra budget, risparmio, prestiti, mutui, pagamenti, cripto-attività, previdenza e pianificazione finanziaria, con attenzione alle nuove generazioni.

Libri e strumenti per il risparmio

Dal 20 novembre sarà in libreria Investire adesso, il libro di Debora Rosciani e Mauro Meazza, conduttori del programma radiofonico Due di denari. L’uscita in edicola è prevista per il 21 novembre. Il volume propone riflessioni e consigli sul rapporto con risparmio e investimenti, rivolgendosi sia ai principianti sia a chi opera già sui mercati.

La Agenda 2027 sarà disponibile in libreria dal 27 novembre e in edicola dal 28 novembre. Oltre all’organizzazione quotidiana, include un kakebo mensile, schede per monitorare entrate e uscite, analisi e parole chiave per orientarsi nell’anno successivo.