Screening e vaccini a Ponza, oltre 500 prestazioni: 120 mammografie e 143 dosi somministrate

Dal 27 al 30 ottobre il truck sanitario della Asl di Latina ha portato sull’isola controlli per le patologie croniche, screening oncologici e vaccinazioni gratuite

Ponza, 5 novembre 2026 – Si è conclusa a Ponza la tappa della Compagnia itinerante della Salute, il tour promosso dalla Asl di Latina per portare servizi di prevenzione direttamente sul territorio. Dal 27 al 30 ottobre 2026, il truck sanitario collocato nel piazzale del poliambulatorio di località Tre Venti ha erogato gratuitamente più di 500 prestazioni.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Ponza. Le attività hanno coinvolto il personale dell’Azienda Sanitaria pontina, con interventi dedicati alla prevenzione delle patologie croniche, agli screening oncologici e alla campagna vaccinale dell’età adulta.

Valutazioni, screening e vaccini

Nell’area dedicata alle patologie croniche sono state effettuate 190 valutazioni complete. Gli operatori hanno misurato colesterolemia, glicemia e pressione arteriosa, calcolato l’Indice di Massa Corporea e raccolto informazioni su fattori di rischio come fumo, alcol, sedentarietà e abitudini alimentari. Ai partecipanti è stato inoltre offerto un breve momento di counselling sugli stili di vita.

Per la diagnosi precoce sono state eseguite 120 mammografie e 30 Pap Test/HPV. Sono state inoltre distribuite 160 provette per la ricerca del sangue occulto nelle feci, nell’ambito dei programmi regionali di screening.