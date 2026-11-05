SIS Roma, sfida d’alta classifica a Trieste: Capanna punta ai tre punti

La partita arriva dopo un avvio di stagione caratterizzato da numerosi appuntamenti tra campionato e Champions League . Un calendario che ha messo alla prova una squadra profondamente rinnovata, ancora impegnata a consolidare i propri equilibri e a trovare maggiore continuità nelle prestazioni. La sfida di Trieste rappresenta quindi un’occasione per valutare i progressi compiuti nelle ultime settimane, senza perdere di vista l’obiettivo della vittoria.

Il confronto si preannuncia equilibrato, con entrambe le formazioni intenzionate a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Per la SIS Roma sarà fondamentale dare continuità al lavoro svolto durante gli allenamenti e proseguire nella costruzione dell’identità di squadra.

A presentare la gara è il tecnico Marco Capanna , che sottolinea il valore dell’avversaria e l’importanza del percorso di crescita delle sue giocatrici.

Parole che fotografano il momento delle giallorosse, chiamate a coniugare la ricerca di risultati immediati con il lavoro necessario a rendere sempre più solido un gruppo rinnovato. La trasferta contro Trieste costituisce un nuovo banco di prova in una stagione che vede la formazione romana impegnata sia sul fronte nazionale sia su quello europeo.

Dopo la sfida di Trieste, la SIS Roma sarà attesa da un novembre particolarmente intenso. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 14 novembre , quando le giallorosse affronteranno il Rapallo Pallanuoto nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League .

A chiudere il mese sarà nuovamente la competizione europea: sabato 28 novembre, alle ore 12.45 , la SIS Roma sarà impegnata in trasferta contro il CN Sabadell .

Cinque partite tra campionato e Champions League nell’arco di poco più di tre settimane, con avversarie di livello e punti importanti in palio. Un programma che richiederà alla squadra continuità e capacità di gestire gli impegni ravvicinati. Il primo obiettivo, intanto, è la trasferta di Trieste, dove la SIS Roma cercherà una vittoria per dare seguito al proprio percorso di crescita.