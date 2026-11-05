PALLANUOTO
SIS Roma, sfida d’alta classifica a Trieste: Capanna punta ai tre punti
Le giallorosse in acqua venerdì 6 novembre alle 16.45 per la Serie A1 femminile. Capanna: «Due squadre di pari ambizione». Poi gli impegni di Champions League
Ostia, 5 novembre 2026 – Una trasferta impegnativa per continuare a crescere e restare nelle zone alte della classifica. La SIS Roma torna in acqua venerdì 6 novembre, alle ore 16.45, per affrontare la Pallanuoto Trieste nel campionato di Serie A1 femminile 2026/2027. Le giallorosse allenate da Marco Capanna cercano tre punti importanti contro un’avversaria che condivide le ambizioni della formazione capitolina.
La partita arriva dopo un avvio di stagione caratterizzato da numerosi appuntamenti tra campionato e Champions League. Un calendario che ha messo alla prova una squadra profondamente rinnovata, ancora impegnata a consolidare i propri equilibri e a trovare maggiore continuità nelle prestazioni. La sfida di Trieste rappresenta quindi un’occasione per valutare i progressi compiuti nelle ultime settimane, senza perdere di vista l’obiettivo della vittoria.
SIS Roma, Capanna: «A Trieste serviranno intensità e qualità»
Il confronto si preannuncia equilibrato, con entrambe le formazioni intenzionate a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Per la SIS Roma sarà fondamentale dare continuità al lavoro svolto durante gli allenamenti e proseguire nella costruzione dell’identità di squadra.
A presentare la gara è il tecnico Marco Capanna, che sottolinea il valore dell’avversaria e l’importanza del percorso di crescita delle sue giocatrici.
«Partita di alta classifica a Trieste. Si incontrano due squadre di pari ambizione che metteranno sicuramente in acqua intensità e qualità. In questa fase pensiamo molto a noi, costruendo una chiara fisionomia di settimana in settimana, senza mai tralasciare l’obiettivo dei tre punti».
Parole che fotografano il momento delle giallorosse, chiamate a coniugare la ricerca di risultati immediati con il lavoro necessario a rendere sempre più solido un gruppo rinnovato. La trasferta contro Trieste costituisce un nuovo banco di prova in una stagione che vede la formazione romana impegnata sia sul fronte nazionale sia su quello europeo.
Dalla Champions League al derby con il Nautilus Civitavecchia: il calendario di novembre
Dopo la sfida di Trieste, la SIS Roma sarà attesa da un novembre particolarmente intenso. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 14 novembre, quando le giallorosse affronteranno il Rapallo Pallanuoto nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.
Quattro giorni più tardi, mercoledì 18 novembre alle ore 20.00, la formazione di Capanna tornerà a giocare in casa per la sfida di Serie A1 contro il Nautilus Civitavecchia. Il calendario proseguirà sabato 21 novembre, alle ore 19.00, con la trasferta contro L’Ekipe Orizzonte, altro appuntamento impegnativo del campionato.
A chiudere il mese sarà nuovamente la competizione europea: sabato 28 novembre, alle ore 12.45, la SIS Roma sarà impegnata in trasferta contro il CN Sabadell.
Cinque partite tra campionato e Champions League nell’arco di poco più di tre settimane, con avversarie di livello e punti importanti in palio. Un programma che richiederà alla squadra continuità e capacità di gestire gli impegni ravvicinati. Il primo obiettivo, intanto, è la trasferta di Trieste, dove la SIS Roma cercherà una vittoria per dare seguito al proprio percorso di crescita.
Il calendario completo e i risultati sono disponibili sul sito ufficiale della SIS Roma.