Sul set di ‘Falcon’ compare Favino nei panni di Sergio Marchionne

Maglioncino blu e occhiali: così Favino interpreta Marchionne in ‘Falcon’

La prima foto ufficiale dal set di ‘Falcon’ mostra Pierfrancesco Favino nei panni di Sergio Marchionne. L’attore appare con maglioncino blu, occhiali e capelli brizzolati nel film diretto da Marco Bellocchio.

Il cast e le riprese

Nel film Louis Garrel interpreterà John Elkann, indicato come erede della famiglia Agnelli e a capo del gruppo automobilistico Fiat. La storia è dedicata a Marchionne, dirigente d’azienda italiano noto a livello internazionale per aver rilanciato il gruppo Fiat nei primi anni 2000.

Le riprese sono in corso in Italia, dopo una prima parte realizzata a Toronto. Nel cast figurano anche Benedetta Cimatti, Barbara Ronchi e Valeria Bruni Tedeschi, che parteciperà al film con un cameo.

La visione di Bellocchio

Bellocchio aveva spiegato di voler raccontare un italiano che affronta in America due giganti dell’industria automobilistica, GM e Chrysler, riuscendo a prevalere. Secondo il regista, Marchionne non si lascia assoggettare e la sua genialità, il suo coraggio e la sua spietatezza manageriale salvano una Fiat che gli esperti consideravano “tecnicamente fallita”.

Nella sua ricostruzione, la rinascita dell’azienda coinvolge anche il giovanissimo maggiore azionista e l’intera famiglia. Bellocchio ha inoltre definito Marchionne un possibile “vincitore tragico”, raccontando l’ostilità con cui sarebbe stato accolto da alcune istituzioni italiane di sinistra, centro e destra dopo il ritorno in patria.

Autori e produzione

La sceneggiatura è firmata da Bellocchio con Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano e Stefano Rulli, con la partecipazione di Oliviero Del Papa. Il progetto è prodotto da Simone Gattoni per Kavac Film, Mattia Mor per Emotion Network e Rai Cinema.

Rai Cinema International Distribution curerà le vendite all’estero di ‘Falcon’.