Terracina, barriere galleggianti contro i rifiuti: pulizia e monitoraggio nei canali

Rimossi i materiali accumulati nel Fiume Portatore e nel Diversivo Linea. Il progetto della Provincia di Latina prevede controlli periodici e manutenzione delle strutture

Latina, 5 novembre 2026 – Rifiuti e materiali trasportati dalla corrente, intercettati dalle barriere galleggianti prima che possano raggiungere il mare. La Provincia di Latina ha completato un nuovo intervento di pulizia nei canali Fiume Portatore e Diversivo Linea, nel territorio di Terracina, nell’ambito del progetto sperimentale per la raccolta dei rifiuti nei corsi d’acqua. Le operazioni, effettuate nei giorni scorsi, hanno permesso di rimuovere i materiali accumulati e ripristinare la piena funzionalità delle strutture.

L’intervento rientra in un programma di monitoraggio e manutenzione che punta a mantenere efficienti le barriere nel tempo. Il sistema è stato progettato per intercettare i rifiuti trasportati dall’acqua e convogliarli verso apposite aree di raccolta, impedendo che proseguano il loro percorso verso valle e, successivamente, verso il mare.

Terracina, come funzionano le barriere contro i rifiuti nei canali

Le strutture installate nei due canali svolgono una funzione di intercettazione dei materiali galleggianti. I rifiuti trasportati dalla corrente vengono trattenuti e indirizzati verso le zone destinate alla raccolta, dove possono essere successivamente rimossi.

Per garantire il funzionamento del sistema, la Provincia ha previsto un monitoraggio attraverso videosorveglianza e sopralluoghi programmati, sulla base dei quali vengono stabilite le operazioni di pulizia. Sono inoltre contemplati interventi straordinari in presenza di particolari necessità o dopo eventi meteorologici intensi.

La manutenzione comprende la raccolta manuale o meccanizzata dei rifiuti, il trasporto presso centri autorizzati e tutte le attività necessarie al ripristino delle barriere. Il capitolato del servizio prevede anche la redazione di report, la documentazione fotografica degli interventi e la tracciabilità dei materiali raccolti, fino alla loro destinazione finale.

La Provincia di Latina: “Non è un intervento una tantum”

A sottolineare l’importanza della manutenzione è il presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, che richiama la necessità di garantire continuità alle operazioni di raccolta.

“La pulizia delle barriere è un passaggio fondamentale perché dimostra concretamente come il sistema sia pensato per funzionare in maniera continuativa – dichiara Carnevale –. Le strutture intercettano i materiali trasportati dall’acqua e, attraverso un’attività costante di monitoraggio e raccolta, consentono di rimuoverli prima che possano proseguire il loro percorso verso il mare”.

L’obiettivo, dunque, non è limitarsi alla rimozione dei rifiuti già accumulati, ma assicurare che le strutture mantengano nel tempo la loro capacità di intercettazione.

“Non si tratta quindi di un intervento una tantum – prosegue Carnevale – ma di un’attività che richiede controllo, manutenzione e interventi regolari. L’obiettivo è mantenere le barriere efficienti e garantire nel tempo la loro capacità di intercettare i rifiuti, contribuendo alla tutela dei corsi d’acqua e dell’ambiente”.