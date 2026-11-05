Tifosi della Roma denunciano cariche a Manchester: un giovane perde i sensi allo stadio

Un tifoso romanista perde i sensi dopo la partita con il Manchester United. Le testimonianze denunciano cariche e criticità dentro e fuori dallo stadio.

Un tifoso romanista ha perso i sensi all’interno dello stadio durante la trasferta della Roma contro il Manchester United in Champions League. È stato soccorso dagli infermieri, portato in ospedale e, secondo la ricostruzione riportata, il giorno seguente è rientrato a Roma. Il giovane sta bene e non ha voluto ripercorrere con la stampa quanto accaduto.

La testimonianza di una sostenitrice presente a Manchester, pubblicata sul sito asromaultras.org, riferisce che la donna, uscita dalla scala E232, avrebbe sentito rumori sordi e le richieste di aiuto di un ragazzo. Nel corridoio avrebbe poi visto il tifoso a terra, circondato da quattro o cinque steward che lo tenevano fermo.

La donna ha raccontato che il ragazzo aveva i jeans abbassati, la testa girata di lato e la lingua fuori dalla bocca. Altri presenti avrebbero chiesto di chiamare un medico, mentre qualcuno gridava agli steward: «Ma non lo vedete che non respira?». Si tratta della ricostruzione di una testimone e, sulla base delle informazioni disponibili, non chiarisce la dinamica completa dell’episodio.

Le altre denunce dei tifosi

A 48 ore dalla trasferta si moltiplicano le denunce dei sostenitori giallorossi sul trattamento ricevuto dentro e fuori dallo stadio. Un tifoso ha riferito di essere stato spinto nella calca mentre i poliziotti minacciavano di caricare chi cercava di avvicinarsi al ragazzo a terra.

Un’altra testimonianza riguarda la gestione degli ingressi: secondo il tifoso, i romanisti sarebbero stati ammassati per circa un’ora e mezza prima dei tornelli e fatti entrare a piccoli gruppi, in un punto dove passavano anche i sostenitori dello United.

Lo stesso racconto riferisce che, al termine del corteo davanti allo stadio, un gruppo di romanisti sarebbe stato preso di mira dai poliziotti, che avrebbero estratto i manganelli e aizzato alcuni cavalli vicino alla gente. Il tifoso ha inoltre parlato di ulteriori cariche dopo la partita e degli steward attorno al giovane che aveva perso conoscenza. Sono accuse e ricostruzioni dei presenti; nel materiale disponibile non compare una replica delle autorità o dello stadio.