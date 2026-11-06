A San Felice Circeo il libro di Alessandro Schisani sulle musiche delle feste

Si terrà a San Felice Circeo la presentazione di “Inni e musiche delle feste di San Felice Circeo” , il libro di Alessandro Schisani dedicato al patrimonio musicale, religioso e culturale del territorio.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre, alle ore 18, presso Porta del Parco, in Piazza Lanzuisi. L’incontro sarà dedicato alle melodie, agli inni e alle tradizioni che accompagnano le feste della comunità locale.