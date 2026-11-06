l'appuntamento
A San Felice Circeo il libro di Alessandro Schisani sulle musiche delle feste
A San Felice Circeo Alessandro Schisani presenta “Inni e musiche delle feste di San Felice Circeo” sabato 14 novembre alle 18.
Si terrà a San Felice Circeo la presentazione di “Inni e musiche delle feste di San Felice Circeo”, il libro di Alessandro Schisani dedicato al patrimonio musicale, religioso e culturale del territorio.
L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre, alle ore 18, presso Porta del Parco, in Piazza Lanzuisi. L’incontro sarà dedicato alle melodie, agli inni e alle tradizioni che accompagnano le feste della comunità locale.
Sarà presente l’autore. A moderare la serata sarà Fabio Franceschi, professore associato di Diritto ecclesiastico presso l’Università La Sapienza di Roma.
Nel corso dell’incontro interverranno Don Joseph Nicolas, parroco di San Felice Circeo, Sandra Sebastianelli, direttrice del Coro dell’Immacolata di San Felice Circeo, e Luana Petrucci, direttrice della Banda Musicale “M° L. Ceccarelli”.
Il programma prevede inoltre la partecipazione di Lillina Moliterno, soprano, e Gianmarco Cucciolla, attore. La presentazione sarà quindi accompagnata da contributi legati alla musica e alla dimensione performativa.
Secondo quanto comunicato dall’Associazione Pro Loco San Felice Circeo, l’iniziativa vuole offrire un’occasione di approfondimento sulle radici e sulle tradizioni del territorio, attraverso la musica intesa come testimonianza di fede, memoria e identità collettiva.