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Ad Ardea recuperate sette caldaie: quattro denunciati per tentata truffa
Ad Ardea, a Tor San Lorenzo, i Carabinieri hanno denunciato quattro uomini indagati per tentata truffa e recuperato sette caldaie.
Ardea – Quattro uomini, di età compresa tra 39 e 65 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri ad Ardea perché gravemente indiziati di tentata truffa in concorso. L’intervento è avvenuto a Tor San Lorenzo, dove i militari hanno recuperato sette caldaie ordinate attraverso una fornitura ritenuta sospetta.
L’intervento durante la consegna
L’indagine è partita dalla denuncia della titolare di un’impresa di forniture, presentata presso una Stazione Carabinieri di Roma. La donna aveva riferito di essere già stata ingannata il 4 ottobre, quando aveva consegnato dieci condizionatori ordinati a nome di una ditta di Guidonia Montecelio, rimasta estranea all’acquisto dopo il mancato pagamento.
Dopo aver ricevuto una nuova ordinazione per sette caldaie, formalmente richiesta a nome di una ditta di Pomezia, l’imprenditrice ha informato i Carabinieri. La Stazione di Marina di Tor San Lorenzo, insieme alla Tenenza di Ardea e alla Stazione di Pomezia, ha predisposto un servizio di osservazione nel luogo stabilito per la consegna.
Tre dei quattro indagati sono stati sorpresi mentre scaricavano i colli appena consegnati dal corriere. L’intero carico è stato quindi recuperato e restituito al legittimo proprietario. Il quarto uomo è stato identificato e denunciato a piede libero dopo gli accertamenti successivi.
Il materiale sequestrato nel deposito
Durante la perquisizione del locale utilizzato come deposito, i militari hanno trovato e sequestrato anche 841 paia di scarpe antinfortunistiche. Sono ancora in corso verifiche sulla loro provenienza, per accertare se possano costituire il provento di ulteriori raggiri.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati devono essere considerati presunti innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.