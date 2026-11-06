Ad Ardea recuperate sette caldaie: quattro denunciati per tentata truffa

Ad Ardea, a Tor San Lorenzo, i Carabinieri hanno denunciato quattro uomini indagati per tentata truffa e recuperato sette caldaie.

Ardea – Quattro uomini, di età compresa tra 39 e 65 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri ad Ardea perché gravemente indiziati di tentata truffa in concorso. L’intervento è avvenuto a Tor San Lorenzo, dove i militari hanno recuperato sette caldaie ordinate attraverso una fornitura ritenuta sospetta.

L’intervento durante la consegna

L’indagine è partita dalla denuncia della titolare di un’impresa di forniture, presentata presso una Stazione Carabinieri di Roma. La donna aveva riferito di essere già stata ingannata il 4 ottobre, quando aveva consegnato dieci condizionatori ordinati a nome di una ditta di Guidonia Montecelio, rimasta estranea all’acquisto dopo il mancato pagamento.

Dopo aver ricevuto una nuova ordinazione per sette caldaie, formalmente richiesta a nome di una ditta di Pomezia, l’imprenditrice ha informato i Carabinieri. La Stazione di Marina di Tor San Lorenzo, insieme alla Tenenza di Ardea e alla Stazione di Pomezia, ha predisposto un servizio di osservazione nel luogo stabilito per la consegna.

Tre dei quattro indagati sono stati sorpresi mentre scaricavano i colli appena consegnati dal corriere. L’intero carico è stato quindi recuperato e restituito al legittimo proprietario. Il quarto uomo è stato identificato e denunciato a piede libero dopo gli accertamenti successivi.

Il materiale sequestrato nel deposito

Durante la perquisizione del locale utilizzato come deposito, i militari hanno trovato e sequestrato anche 841 paia di scarpe antinfortunistiche. Sono ancora in corso verifiche sulla loro provenienza, per accertare se possano costituire il provento di ulteriori raggiri.