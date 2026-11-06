l'intervento|
Alessio Coronas (FI): “Fiumicino crocevia di dialogo e diplomazia internazionale”
Il saluto al Pontefice in partenza dallo scalo aeroportuale per il viaggio apostolico conferma il ruolo strategico della città nei collegamenti globali e nelle relazioni multilaterali promosse dal governo.
Fiumicino, 6 novembre 2026 – “La partenza del Papa dal nostro aeroporto ribadisce la centralità del territorio nei grandi scenari mondiali”. A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, a margine del saluto istituzionale rivolto al Santo Padre prima del decollo per il suo sesto viaggio apostolico internazionale in America Latina. La presenza del Pontefice sottolinea l’importanza dello scalo cittadino non solo come snodo di transito per milioni di passeggeri, ma come infrastruttura primaria per la proiezione esterna della nazione.
“In questa cornice, – continua Alessio Coronas – i temi del dialogo, della cooperazione tra popoli e della costruzione della pace, al centro della missione pastorale oltreoceano, rispecchiano la linea di politica estera tracciata dal ministro Antonio Tajani. L’impegno del governo per la diplomazia e la stabilità internazionale trova una corrispondenza diretta nella funzione logistica e strategica di Fiumicino, porta d’accesso dell’Italia verso l’America Latina e il resto del mondo.
L’amministrazione comunale e la rappresentanza consiliare manterranno costante il presidio istituzionale sullo sviluppo dell’hub aeroportuale – conclude Coronas -, promuovendo il raccordo tra le esigenze della comunità locale e le priorità infrastrutturali del Paese nell’agenda dei trasporti e dei rapporti internazionali.