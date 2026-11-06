GUERRA IBRIDA?|
Allarme bomba su un volo da Roma a Lisbona: allerta dopo una telefonata alla polizia
Scattano le verifiche. Non si ferma la serie di allarmi bomba sui voli europei
Fiumicino, 6 novembre 2026 – Nuovo allarme bomba su un volo Ryanair partito da Roma e diretto a Lisbona. La segnalazione è arrivata nella mattinata di venerdì 6 novembre, quando le autorità portoghesi sono state informate della possibile presenza di un ordigno a bordo dell’aereo, atterrato intorno alle 8 all’aeroporto Humberto Delgado della capitale portoghese.
A riportare la notizia è CNN Portugal, secondo cui l’allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza portoghese attraverso una telefonata effettuata da un agente delle forze dell’ordine. L’identità di quest’ultimo sarebbe stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria.
Allarme bomba sul Roma-Lisbona, verifiche sulla minaccia
Le autorità portoghesi hanno avviato le procedure necessarie per valutare e accertare la credibilità della minaccia. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sull’origine della segnalazione né risultano conferme sulla presenza effettiva di esplosivi a bordo.
L’episodio arriva all’indomani di una serie di allarmi bomba che hanno coinvolto diversi voli in Europa, compresi alcuni collegamenti da e per l’Italia. Il 5 novembre, in particolare, un aereo Finnair proveniente da Helsinki era atterrato a Fiumicino scortato dai caccia dell’Aeronautica Militare, mentre un volo Aer Lingus diretto a Roma era stato dirottato verso una base aerea francese.