Allarme bomba su un volo da Roma a Lisbona: allerta dopo una telefonata alla polizia

Fiumicino, 6 novembre 2026 – Nuovo allarme bomba su un volo Ryanair partito da Roma e diretto a Lisbona. La segnalazione è arrivata nella mattinata di venerdì 6 novembre, quando le autorità portoghesi sono state informate della possibile presenza di un ordigno a bordo dell’aereo, atterrato intorno alle 8 all’aeroporto Humberto Delgado della capitale portoghese.

A riportare la notizia è CNN Portugal, secondo cui l’allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza portoghese attraverso una telefonata effettuata da un agente delle forze dell’ordine. L’identità di quest’ultimo sarebbe stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria.

Allarme bomba sul Roma-Lisbona, verifiche sulla minaccia

Le autorità portoghesi hanno avviato le procedure necessarie per valutare e accertare la credibilità della minaccia. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sull’origine della segnalazione né risultano conferme sulla presenza effettiva di esplosivi a bordo.