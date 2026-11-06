Antenne, Ostia chiede lo stop vicino ai siti sensibili

Approvata la mozione che sollecita Roma Capitale a modificare il regolamento sugli impianti di telefonia mobile. Richiesti monitoraggi dei campi elettromagnetici e una mappa pubblica delle installazioni

Ostia, 6 novembre 2026 – Una distanza minima di 50 metri tra le nuove antenne di telefonia mobile e i siti sensibili, controlli sugli effetti cumulativi dei campi elettromagnetici e una mappa pubblica degli impianti presenti sul territorio. Sono le principali richieste contenute nella mozione approvata il 5 novembre dal Consiglio del Municipio Roma X, che sollecita il Campidoglio ad aggiornare il proprio regolamento sulle installazioni di telefonia mobile alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato.

L’atto è stato sostenuto da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e dalle forze civiche firmatarie. Al momento della votazione, secondo quanto riferito dai promotori, erano assenti tutte le forze politiche di centrodestra. L’approvazione della mozione non introduce direttamente nuovi vincoli per gli operatori, ma rappresenta una richiesta formale a Roma Capitale, alla quale spetterebbe modificare la disciplina vigente.

Antenne a Roma, cosa prevede la sentenza del Consiglio di Stato

Il riferimento è la sentenza n. 6527 del 14 agosto 2026, con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della disciplina adottata dal Comune di Sanremo, che prevede una distanza minima di 50 metri tra gli impianti di telecomunicazione e determinati siti sensibili.

La decisione chiarisce che i Comuni possono stabilire criteri per la localizzazione delle antenne anche con l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Queste disposizioni, tuttavia, non possono introdurre limiti di esposizione diversi da quelli nazionali né trasformarsi in divieti assoluti o generalizzati. Devono inoltre consentire deroghe quando l’operatore dimostri specifiche esigenze tecniche o di copertura del servizio.

Su questa base, il Municipio Roma X chiede di introdurre anche nel regolamento capitolino la distanza minima di 50 metri, lasciando all’Assemblea capitolina la valutazione di eventuali distanze superiori, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. La mozione sollecita inoltre una verifica degli impianti esistenti, per valutare possibili interventi di delocalizzazione.

Campi elettromagnetici, chiesti controlli preventivi e una mappa delle antenne

Il documento affronta anche il tema dell’esposizione complessiva ai campi elettromagnetici. In particolare, viene richiesto che ARPA Lazio effettui una valutazione preventiva degli effetti cumulativi prima dell’autorizzazione di nuovi impianti, considerando sia le sorgenti già presenti nell’area sia il contributo della nuova installazione.

La mozione propone inoltre una campagna di monitoraggio strumentale nelle zone caratterizzate da una maggiore concentrazione di antenne, con la pubblicazione dei risultati, e un censimento aggiornato delle stazioni radio base presenti nel territorio municipale, con particolare attenzione alla vicinanza ai siti sensibili.

Un ulteriore punto riguarda la trasparenza delle autorizzazioni. Il Municipio chiede infatti di dare attuazione alla mozione n. 6 del 3 marzo 2026, che sollecitava la creazione, sul portale di Roma Capitale, di una sezione dedicata alle procedure autorizzative e di una mappa interattiva georeferenziata delle antenne, suddivisa per Municipio.

La richiesta al Campidoglio: “Regole aggiornate e maggiore trasparenza”

A sostenere la proposta sono i capigruppo Alessandro Ieva per il M5S, Leonardo Di Matteo per il PD, Remo De Bartolomeo per la Lista Civica Gualtieri, Marco Possanzini e Valerio Facchinelli per AVS, Mirella Arcamone per Laboratorio Civico Municipio X e Andrea Bozzi per Azione.

“La sentenza del Consiglio di Stato – dichiarano – ha confermato la legittimità della scelta di un Comune di prevedere una distanza minima di 50 metri dai siti sensibili. Chiediamo che Roma Capitale recepisca questo orientamento nel proprio Regolamento, introducendo una regola chiara anche per il territorio della Capitale”.

I firmatari precisano che l’obiettivo non è ostacolare l’ampliamento delle infrastrutture di telecomunicazione, ma accompagnarlo con criteri di pianificazione e verifiche più articolate.

“Non siamo contrari allo sviluppo delle reti di telecomunicazione, ma la loro diffusione deve essere accompagnata da una pianificazione responsabile. Non basta valutare la singola antenna: occorre considerare l’insieme degli impianti presenti e i livelli complessivi di esposizione”.

Da qui la richiesta di rafforzare gli strumenti di controllo e rendere più accessibili ai cittadini le informazioni sulle installazioni nei quartieri.

“Con questa mozione chiediamo quindi regole aggiornate, controlli preventivi, monitoraggi e maggiore trasparenza sulle installazioni presenti nei quartieri”, aggiungono i rappresentanti politici.

Nel comunicato viene infine sottolineata l’assenza del centrodestra al momento del voto. “Adesso chiediamo a Roma Capitale di dare seguito all’indirizzo approvato dal Municipio e avviare concretamente la modifica del Regolamento”.