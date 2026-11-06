SICUREZZA
Aranova, muro a rischio crollo: chiuso un tratto di via Siliqua
Stop alla circolazione tra i civici 65 e 71
Aranova, 6 novembre 2026 – Un tratto di via Siliqua è stato chiuso al traffico per il rischio di crollo di un muro. Il provvedimento è stato disposto dal Comune di Fiumicino a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco di Cerveteri, che ha reso necessaria l’interdizione della strada per ragioni di sicurezza.
La chiusura interessa il tratto di via Siliqua compreso tra i numeri civici 65 e 71, nella località di Aranova. La circolazione veicolare rimarrà interdetta fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.
Via Siliqua chiusa ad Aranova, quando riaprirà
Al momento non è stata comunicata una data per la riapertura. Come precisato dall’amministrazione comunale, il divieto di transito resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie a garantire il passaggio in sicurezza.
Il Comune non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni del muro né sui tempi degli eventuali interventi di messa in sicurezza.
La chiusura riguarda esclusivamente il tratto indicato tra i civici 65 e 71. Per chi deve percorrere via Siliqua sarà quindi necessario tenere conto dell’interruzione della viabilità fino a nuove comunicazioni.