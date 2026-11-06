Arrestato 35enne a Cerveteri: violato divieto di avvicinamento e trovato con hashish e refurtiva

Cerveteri, 5 novembre 2026 – I carabinieri della stazione di Cerveteri hanno arrestato un 35enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per aver violato un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, sua vittima di maltrattamenti. Durante una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto hashish e una cassa di un distributore automatico rubata, oltre a elementi che lo collegano a un tentato furto di un portamonete.

Il 35enne era sottoposto a un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia lo scorso 23 ottobre, a seguito di precedenti episodi di maltrattamenti nei confronti della madre, una donna anziana con cui conviveva. Nonostante il divieto di avvicinamento e di dimora nel territorio comunale, l’uomo è stato sorpreso all’interno dell’abitazione materna durante un servizio di perlustrazione notturna.

Scoperte durante la perquisizione

Durante l’ispezione della stanza da letto, i carabinieri hanno trovato:

Modiche quantità di hashish , per cui il 35enne è stato segnalato alla Prefettura di Roma per uso personale di stupefacenti .

, per cui il 35enne è stato segnalato alla Prefettura di Roma per . Una cassa di sicurezza appartenente a un distributore automatico, nascosta sotto il letto. Le indagini hanno confermato che era stata rubata il 23 ottobre da un’attività commerciale di via Settevene Palo. La refurtiva è stata recuperata integralmente e restituita al legittimo proprietario.

Ulteriori accertamenti hanno inoltre evidenziato il coinvolgimento dell’uomo in un tentato furto di un portamonete avvenuto nei giorni precedenti presso un’altra attività commerciale lungo la stessa strada.