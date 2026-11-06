Biodigestore a Civitavecchia, il Comitato chiede un nuovo voto intercomunale

Civitavecchia – Il Comitato No Biodigestore chiede di convocare al più presto un nuovo consiglio intercomunale a Civitavecchia, dopo la mancata approvazione dell’ ordine del giorno nella seduta del 30 ottobre. La richiesta arriva al termine di un’assemblea che, secondo il comitato, si è aperta senza numero legale e si è conclusa senza un documento unitario.

In una nota, il comitato riferisce che il numero legale è stato successivamente raggiunto attraverso la partecipazione da remoto e le presenze in aula. La discussione avrebbe inoltre riguardato sviluppi sulla vicenda, mentre la votazione dell’ordine del giorno non sarebbe stata prevista in aula.