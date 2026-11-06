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Biodigestore a Civitavecchia, il Comitato chiede un nuovo voto intercomunale
Il Comitato No Biodigestore chiede a Civitavecchia un nuovo consiglio intercomunale e l’approvazione dell’ordine del giorno sul biodigestore.
Civitavecchia – Il Comitato No Biodigestore chiede di convocare al più presto un nuovo consiglio intercomunale a Civitavecchia, dopo la mancata approvazione dell’ordine del giorno nella seduta del 30 ottobre. La richiesta arriva al termine di un’assemblea che, secondo il comitato, si è aperta senza numero legale e si è conclusa senza un documento unitario.
La seduta del 30 ottobre
In una nota, il comitato riferisce che il numero legale è stato successivamente raggiunto attraverso la partecipazione da remoto e le presenze in aula. La discussione avrebbe inoltre riguardato sviluppi sulla vicenda, mentre la votazione dell’ordine del giorno non sarebbe stata prevista in aula.
Il comitato valuta positivamente gli interventi dei Comuni limitrofi, che avrebbero ribadito la contrarietà al progetto del biodigestore. Tra gli elementi apprezzati vengono indicati anche l’annuncio, da parte del sindaco, di un nuovo fronte giudiziario sul gasdotto a servizio dell’impianto e la disponibilità, qualora necessario, a bloccare fisicamente il cantiere.
La nota cita inoltre la proposta della consigliera Galizia per l’istituzione di una commissione speciale, attraverso l’articolo 82 del regolamento del Consiglio comunale di Civitavecchia. Secondo il comitato, l’ipotesi sarebbe stata accolta favorevolmente dal sindaco.
Le altre opere contestate
Il Comitato No Biodigestore riferisce di aver condiviso la contrarietà espressa durante la seduta nei confronti del biodigestore di Ambyenta Lazio, della discarica a servizio di Roma che Mad vorrebbe realizzare sul territorio e dell’impianto che Pellicano Green srl vorrebbe costruire al confine tra Civitavecchia e Tarquinia.
La mancata approvazione dell’ordine del giorno intercomunale viene invece contestata dal comitato, che afferma di lavorare da due anni all’organizzazione dell’iniziativa. L’obiettivo indicato è adottare un documento ufficiale da sottoporre a Città Metropolitana e Regione, per sostenere la contrarietà del territorio al progetto.
Il comitato annuncia infine la convocazione, a breve, di una nuova assemblea plenaria per definire le prossime iniziative e riportare al centro della discussione la richiesta di un nuovo voto intercomunale.