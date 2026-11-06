Bollo auto, rimborso fino a 385,71 euro alle famiglie con almeno tre figli

Legge di Bilancio 2027 : il disegno prevede l’esenzione dal bollo per le auto fino a 80 kW e un contributo per le famiglie numerose che possiedono un veicolo più potente. La misura, però, è contenuta in un testo ancora sottoposto all’iter di approvazione.

Il disegno di Legge di Bilancio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri , bollinato dalla Ragioneria e trasmesso alla Camera, dove ha iniziato il percorso parlamentare. Se sarà approvato, dal prossimo anno non pagheranno la tassa automobilistica i proprietari di auto con potenza non superiore a 80 kW , pari a 108,7 CV, oltre a moto e motorini indipendentemente dall’alimentazione.

Il contributo è riconosciuto per una sola autovettura intestata a un componente del nucleo familiare. Il mezzo deve essere omologato da 6 a 9 posti e avere una potenza non superiore a 133 kW , equivalenti a 180,83 cavalli.

Tra i modelli che rientrano in queste caratteristiche sono indicati Renault Grand Kangoo, Fiat Doblò, Citroën Berlingo e Volkswagen Caddy Maxi. Se nel nucleo sono presenti più autovetture, il contributo riguarda quella da 6 a 9 posti con potenza inferiore. Non sono previste esenzioni per gli altri veicoli, comprese eventuali moto. Il contributo sarà riconosciuto dall’INPS e non concorrerà alla determinazione dell’ISEE.