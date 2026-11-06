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Bollo auto, rimborso fino a 385,71 euro alle famiglie con almeno tre figli
Il Disegno di Legge di Bilancio 2027 prevede il rimborso del bollo auto fino a 385,71 euro per famiglie con almeno tre figli, erogato dall’INPS.
Legge di Bilancio 2027: il disegno prevede l’esenzione dal bollo per le auto fino a 80 kW e un contributo per le famiglie numerose che possiedono un veicolo più potente. La misura, però, è contenuta in un testo ancora sottoposto all’iter di approvazione.
Il disegno di Legge di Bilancio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, bollinato dalla Ragioneria e trasmesso alla Camera, dove ha iniziato il percorso parlamentare. Se sarà approvato, dal prossimo anno non pagheranno la tassa automobilistica i proprietari di auto con potenza non superiore a 80 kW, pari a 108,7 CV, oltre a moto e motorini indipendentemente dall’alimentazione.
Il contributo per le famiglie con almeno tre figli
Il provvedimento introduce anche un’agevolazione destinata alle famiglie numerose che utilizzano un veicolo oltre il limite previsto per l’esenzione. In questo caso non è previsto un esonero diretto dal pagamento: il sostegno consiste in un contributo annuale calcolato sulla spesa sostenuta per il bollo.
Il contributo spetta ai nuclei con almeno tre figli, a condizione che uno di loro sia minorenne al 1° gennaio dell’anno di riferimento. L’importo corrisponde al bollo dovuto ogni anno, ma non può superare 385,71 euro.
Per approfondire le condizioni previste per l’agevolazione sul bollo auto nel 2027 è necessario considerare anche le caratteristiche del veicolo.
Un solo veicolo da 6 a 9 posti
Il contributo è riconosciuto per una sola autovettura intestata a un componente del nucleo familiare. Il mezzo deve essere omologato da 6 a 9 posti e avere una potenza non superiore a 133 kW, equivalenti a 180,83 cavalli.
Tra i modelli che rientrano in queste caratteristiche sono indicati Renault Grand Kangoo, Fiat Doblò, Citroën Berlingo e Volkswagen Caddy Maxi. Se nel nucleo sono presenti più autovetture, il contributo riguarda quella da 6 a 9 posti con potenza inferiore. Non sono previste esenzioni per gli altri veicoli, comprese eventuali moto. Il contributo sarà riconosciuto dall’INPS e non concorrerà alla determinazione dell’ISEE.