Bozza ONU sui diritti umani, Pyongyang accusa l’Ue di «provocazione»

La Corea del Nord ha accusato l’ Unione europea di aver promosso una “provocazione politicamente motivata” con una bozza di risoluzione delle Nazioni Unite sui diritti umani nel Paese. La dichiarazione è stata diffusa giovedì dalla missione nordcoreana presso l’ONU attraverso l’agenzia statale Korean Central News Agency.

Pyongyang sostiene che il progetto distorca “in modo flagrante” la politica e la situazione dei diritti umani nella DPRK , sigla con cui la missione indica la Repubblica popolare democratica di Corea. La proposta è stata definita anche una “farsa”.

“I diritti umani non sono affatto un monopolio dell’Occidente”, si legge nella dichiarazione. La missione ha poi invitato l’UE a “occuparsi dei propri affari”, sostenendo che nelle città europee, da Parigi a Bruxelles, si svolgono proteste per diritti fondamentali come “il diritto all’esistenza”.

L’ Assemblea generale dell’ONU approva ogni anno dal 2005 una risoluzione che condanna le violazioni dei diritti umani attribuite alla Corea del Nord. Le Nazioni Unite e altri critici accusano da tempo Pyongyang di violazioni diffuse, comprese la gestione di campi di prigionia e forti limitazioni alla libertà di espressione e all’accesso alle informazioni. La situazione del sistema di giustizia penale nordcoreano, precisa il quadro riportato, resta in gran parte poco conosciuta.

Lo scorso anno l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che la situazione nel Paese non aveva mostrato miglioramenti nell’ultimo decennio e che, in molti casi, era peggiorata.