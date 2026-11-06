Caldaie e climatizzatori, Ladispoli approva il regolamento sui controlli: ecco cosa prevede

Ladispoli, 6 novembre 2026 – Nuove regole comunali per la manutenzione e il controllo delle caldaie e degli impianti di climatizzazione. Il Consiglio comunale di Ladispoli ha approvato il regolamento di attuazione della normativa regionale sugli impianti termici, definendo il quadro locale per le verifiche di sicurezza e di efficienza energetica. Il provvedimento, votato il 4 novembre 2026, ha ottenuto 18 voti favorevoli, senza contrari né astenuti, ed è stato accolto positivamente dalla Cna di Ladispoli, che lo considera un passo importante per cittadini e imprese del settore.

Il Comune recepisce così la disciplina prevista dal Regolamento regionale del Lazio n. 30 del 23 dicembre 2020, che stabilisce obblighi e modalità di controllo per i sistemi di riscaldamento e climatizzazione. L’obiettivo è uniformare le procedure e garantire una gestione più ordinata delle attività di manutenzione e ispezione.

Caldaie e climatizzatori, cosa prevede il regolamento

La normativa regionale disciplina diversi aspetti della gestione degli impianti termici, dalla manutenzione ordinaria ai controlli di efficienza energetica, fino alle verifiche effettuate dagli organismi competenti.

Il responsabile dell’impianto deve affidare le operazioni di manutenzione a un tecnico abilitato, che provvede a eseguire i controlli previsti e ad aggiornare la documentazione tecnica. Tra gli adempimenti rientra la conservazione del libretto dell’impianto, nel quale devono essere riportate le informazioni relative alle caratteristiche e agli interventi effettuati.

Per quanto riguarda i controlli di efficienza energetica, la normativa stabilisce periodicità differenti in base alla potenza e alla tipologia dell’impianto.

Per le comuni caldaie alimentate a gas, metano o GPL, con potenza superiore a 10 kW e inferiore a 100 kW, il controllo di efficienza energetica è previsto ogni quattro anni. Per gli impianti a gas di potenza pari o superiore a 100 kW la frequenza è invece biennale.

Sono previste scadenze diverse per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido: generalmente ogni due anni per quelli di potenza superiore a 10 kW e inferiore a 100 kW e ogni anno per quelli di potenza pari o superiore a 100 kW.

Anche per climatizzatori e pompe di calore soggetti all’obbligo di verifica sono previste periodicità specifiche. Per le macchine elettriche a compressione di vapore, ad esempio, i controlli sono quadriennali nella fascia di potenza superiore a 12 kW e inferiore a 100 kW e biennali per potenze pari o superiori a 100 kW.

È importante distinguere questi adempimenti dalla manutenzione ordinaria, la cui frequenza dipende dalle indicazioni tecniche dell’installatore, del costruttore e dalle disposizioni applicabili al singolo impianto. La scadenza quadriennale del controllo energetico, quindi, non sostituisce gli eventuali interventi di manutenzione da effettuare con maggiore frequenza.

Verifiche e contributi, approvato anche un emendamento

Durante la seduta del Consiglio comunale è stato approvato anche un emendamento relativo all’articolo 21, comma 4, del regolamento comunale, riguardante la tabella degli importi dei contributi previsti per le diverse tipologie di impianto.

Anche questa modifica ha ricevuto 18 voti favorevoli, senza contrari né astenuti.

Gli importi aggiornati non risultano però specificati nel resoconto della votazione. Per conoscere le somme effettivamente applicabili, così come le modalità operative e gli eventuali termini di avvio delle procedure comunali, sarà necessario fare riferimento al testo definitivo del regolamento e alle successive indicazioni dell’amministrazione.

La Cna di Ladispoli: “Un passo avanti per imprese e sicurezza”

A esprimere soddisfazione per l’approvazione è Giuseppe Fusco, presidente della sede Cna di Ladispoli, che sottolinea l’importanza del provvedimento per il comparto termoidraulico.

“Si tratta di un provvedimento atteso e importante, non solo per tutta la categoria ma anche per la sicurezza dei cittadini”, dichiara Fusco.

Secondo il rappresentante dell’associazione, l’adozione della disciplina consentirà alle imprese di operare in un contesto normativo più definito, facilitando lo svolgimento delle attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti.

La Cna auspica ora che si passi rapidamente all’applicazione delle disposizioni approvate, in modo da permettere agli operatori di lavorare secondo procedure certe e ai cittadini di conoscere con precisione gli obblighi da rispettare.

“La Cna di Viterbo e Civitavecchia come sempre è a disposizione per collaborare con l’amministrazione comunale, nell’interesse delle imprese e dei cittadini”, conclude Fusco.