Castelporziano, premio PEFC a Ecomondo 2026 per biodiversità e carbonio forestale

A Ecomondo 2026, PEFC Italia e Legambiente premiano la Tenuta Presidenziale di Castelporziano per biodiversità e carbonio forestale.

Ostia – La Tenuta Presidenziale di Castelporziano ha ricevuto il premio per il Miglior Servizio Ecosistemico nell’ottava edizione di “Comunità Forestali Sostenibili”, organizzata da PEFC Italia e Legambiente. La cerimonia si è svolta durante Ecomondo 2026, la manifestazione dedicata alla green e circular economy ospitata nel quartiere fieristico di Rimini.

Le certificazioni per biodiversità e carbonio forestale

Il riconoscimento è stato assegnato al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – Servizio Tenuta Presidenziale di Castelporziano per le prime certificazioni PEFC dei servizi ecosistemici nel Lazio. Le attestazioni riguardano la tutela della biodiversità e il carbonio forestale, inteso come stoccaggio, assorbimento e non emissione.

Il percorso della Tenuta era iniziato nel 2020 con la certificazione PEFC di Gestione Forestale Sostenibile dell’intero patrimonio forestale. La certificazione per la biodiversità interessa 122,93 ettari, compresi nella Riserva Naturale Statale e nella rete Natura 2000. L’area comprende il querceto misto di Farnete, un lembo di bosco planiziale deciduo sottoposto anche a studi dendrocronologici e monitoraggi ecofisiologici.

Nel territorio complessivo, esteso per circa 6.000 ettari, sono presenti spiagge, dune, macchia mediterranea, querceti, pascoli e zone umide. Per il periodo 2025–2030, i dati certificati indicano oltre 156.000 tonnellate di CO₂eq generate dall’aumento della biomassa e oltre 658.000 tonnellate di CO₂eq derivanti da interventi di rimboschimento successivi agli eventi distruttivi nelle pinete causati dalla cocciniglia tartaruga.

Gli altri riconoscimenti

Il premio prevedeva cinque categorie. Per la Gestione Forestale Sostenibile è stata premiata Legno Servizi – Cluster Forestale del Friuli Venezia Giulia, con oltre 3.244 ettari di bosco certificati PEFC. La categoria Filiera Forestale è andata a holzius per la casa in legno a km zero nel Parco Nazionale dello Stelvio.