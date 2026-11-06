De Martino annuncia il ritorno della Gialappa’s Band per il ControFestival di Sanremo 2027

A Sanremo 2027 il ControFestival sarà affidato alla Gialappa’s Band

Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha annunciato al Tg1 delle 20 che Giorgio Gherarducci e Marco Santin condurranno il programma destinato a sostituire il DopoFestival. La trasmissione accompagnerà il pubblico al termine delle serate con il tono ironico e irriverente della formazione.

L’annuncio è stato costruito come un breve scambio televisivo tra De Martino e i due componenti della Gialappa’s. Dopo aver comunicato l’assenza del tradizionale DopoFestival, il conduttore ha chiesto chi avrebbe guidato il nuovo spazio. La risposta è stata: «La Gialappa’s Band».

Il ritorno dopo le esperienze all’Ariston

Per Gherarducci e Santin si tratta di un ritorno al Festival di Sanremo a oltre dieci anni dall’ultima partecipazione. Nel 2016 e nel 2017 avevano condotto il DopoFestival al fianco di Nicola Savino.

Il rapporto della Gialappa’s con la manifestazione era iniziato nel 2001, con “Rai dire Sanremo” su Rai Radio2. L’appuntamento radiofonico era proseguito fino al 2009; dopo una pausa nel 2010, il gruppo aveva commentato il Festival anche su Rtl 102.5, R101 e all’interno del programma “Stile Libero”.

La Gialappa’s Band è oggi un duo dopo l’uscita di Carlo Taranto. Il Festival di Sanremo 2027 è in programma dal 16 al 20 febbraio. Dopo l’annuncio dei The Jackal alla guida del PrimaFestival, il ControFestival rappresenta un nuovo elemento dell’organizzazione della kermesse.