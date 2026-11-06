Elezioni, le opposizioni chiedono chiarezza: Forza Italia punta all’autunno, Bignami cita Mattarella

La proposta di Ignazio La Russa di accorpare le elezioni politiche del 2027 alle amministrative fissate per il prossimo maggio ha provocato reazioni nel mondo politico. Ospite del direttore Davide Maria Desario ad AdnTalks, il presidente del Senato aveva ipotizzato l’anticipo del voto politico.

Le richieste delle opposizioni

Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha detto di non essere contrario agli election days, citando i possibili benefici sulla partecipazione e i risparmi. Ha però criticato quella che ha definito la “concezione proprietaria che ha la destra delle istituzioni”.

Secondo Magi, la prerogativa dello scioglimento delle Camere è del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il segretario di +Europa ha aggiunto che, se Giorgia Meloni ritiene di non poter proseguire, dovrebbe recarsi al Quirinale e rassegnare le dimissioni, lasciando al Capo dello Stato la valutazione sulla loro eventuale accettazione.

Anche Angelo Bonelli, leader di Avs, ha chiesto alla presidente del Consiglio di chiarire le proprie intenzioni. Bonelli ha indicato due possibilità: arrivare alla scadenza naturale della legislatura oppure spiegare al Paese e all’opposizione le ragioni di un eventuale ricorso alle elezioni anticipate.

Il senatore del Pd Andrea Giorgis ha interpretato le parole di La Russa come la consapevolezza che l’esperienza di governo sia terminata e ha definito ragionevole l’accorpamento delle elezioni, anticipando il voto politico. Dario Parrini, altro senatore del Pd, ha detto che il partito è pronto al voto e ha definito le dichiarazioni del presidente del Senato una “stonatura istituzionale” rispetto al suo ruolo di garanzia.

Le posizioni nella maggioranza

Raffaele Nevi, deputato e portavoce nazionale di Forza Italia, ha ribadito che il partito è favorevole ad arrivare alla fine della legislatura e a votare in autunno.