Farmacie aperte a Fiumicino nel fine settimana 7/8 novembre

Nel fine settimana e nei giorni festivi capita spesso di cercare una farmacia aperta a Fiumicino senza sapere a chi rivolgersi. Ecco i turni dal 7 novembre all’8 novembre, presidi distribuiti tra centro urbano, Isola Sacra, quadrante nord e polo aeroportuale.

Di seguito l’elenco delle farmacie attive sabato e domenica, con indirizzi e orari di riferimento:

L’elenco completo e aggiornato è sulla pagina Farmacie di turno a Fiumicino: https://farmaciaditurno.it/places/rm/fiumicino

In evidenza le farmacie aperte in questo momento e i turni notturni e festivi del periodo. Oltre ai turni, le schede indicano orari, telefono e servizi disponibili in ogni farmacia.