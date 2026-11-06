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Farmacie aperte a Fiumicino nel fine settimana 7/8 novembre
Ecco i turni dal 7 novembre all’8 novembre, presidi distribuiti tra centro urbano, Isola Sacra, quadrante nord e polo aeroportuale.
Nel fine settimana e nei giorni festivi capita spesso di cercare una farmacia aperta a Fiumicino senza sapere a chi rivolgersi. Ecco i turni dal 7 novembre all’8 novembre, presidi distribuiti tra centro urbano, Isola Sacra, quadrante nord e polo aeroportuale.
Di seguito l’elenco delle farmacie attive sabato e domenica, con indirizzi e orari di riferimento:
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Farmacia Piram – Santa Maria Della Salute: Via della Torre Clementina 76 (aperta fino alle ore 23:00)
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Farmacia Farmacrimi Terminal 1: Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 (aperta fino alle ore 21:30)
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Farmacia Farmacrimi Fiumicino: Via delle Meduse 77 (aperta fino alle ore 21:00)
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Farmacia Comunale Isola Sacra: Via Trincea delle Frasche 161 (aperta fino alle ore 21:00)
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Farmacia Aeroporto Fiumicino T3: Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 (aperta fino alle ore 21:00)
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Farmacia della Darsena: Via Anco Marzio 46 (aperta fino alle ore 20:00)
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Farmacia Di Terlizzi: Via Giorgio Giorgis 214 (aperta fino alle ore 20:00)
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Farmacia Rita Farinato: Via Trincea delle Frasche 211 (aperta fino alle ore 20:00)
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Farmacia Comunale: Viale Donato Bramante 49 (aperta fino alle ore 20:00)
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Farmacia Comunale Isola Sacra: Via della Scafa 145/d (aperta fino alle ore 19:30)
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Farmacia Torrimpietra: Via Aurelia Km 28, 2835 (aperta fino alle ore 19:30)
L’elenco completo e aggiornato è sulla pagina Farmacie di turno a Fiumicino: https://farmaciaditurno.it/places/rm/fiumicino
In evidenza le farmacie aperte in questo momento e i turni notturni e festivi del periodo. Oltre ai turni, le schede indicano orari, telefono e servizi disponibili in ogni farmacia.