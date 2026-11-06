Fine settimana tra schiarite e piogge: lunedì i fenomeni tornano al Nord

Sabato 7 novembre nuvole e deboli piogge, domenica schiarite; lunedì i fenomeni si estendono dal Nordovest verso Emilia, Lombardia e Triveneto.

Il fine settimana sarà caratterizzato da un’alternanza tra nuvole, schiarite e deboli precipitazioni. Sabato 7 novembre sono attesi piovaschi soprattutto al Nord e sui versanti adriatico e ionico; domenica 8 il tempo sarà più asciutto al Centro-Nord, mentre lunedì 9 i fenomeni torneranno a interessare diverse zone settentrionali.

Sabato 7 novembre tra nubi e piogge deboli

Al Nord il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche debole pioggia su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Il Nordovest resterà più asciutto. Le temperature massime saranno comprese tra 13 e 17°C.

Al Centro sono previste schiarite anche ampie sui settori tirrenici, mentre il versante adriatico sarà più nuvoloso, con piogge più frequenti sulle Marche. Al Sud sono attese aperture sulle isole maggiori e sulle regioni tirreniche; nubi e qualche pioggia interesseranno invece le aree adriatiche e ioniche. Le massime oscilleranno tra 14 e 17°C al Centro e tra 15 e 18°C al Sud.

Domenica prevalgono le schiarite

Domenica 8 novembre il Nord vedrà nubi sparse e schiarite, con addensamenti più consistenti nella prima parte della giornata su Alpi orientali e Triveneto, ma senza fenomeni. Situazione simile al Centro, dove il versante adriatico sarà più nuvoloso in un contesto asciutto.

Al Sud la nuvolosità sarà variabile. Sul basso Adriatico non mancherà qualche piovasco, mentre le temperature resteranno stabili, con valori massimi tra 15 e 18°C.

Lunedì piogge in estensione al Nord

Lunedì 9 novembre le nubi aumenteranno al Nordovest, dove sono previste deboli piogge in Liguria, in estensione all’Emilia e, in serata, a Lombardia e Triveneto. Le massime saranno in lieve calo, tra 12 e 15°C.

Al Centro sono attese nubi sparse e schiarite, con un peggioramento serale in Toscana e qualche debole piovasco. Al Sud prevarranno nubi sparse e schiarite, senza fenomeni associati; le temperature massime raggiungeranno 19°C.