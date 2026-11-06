Fiumicino, Baccini ridisegna le deleghe: nuovi incarichi a Catini e Picciano

Il sindaco affida ai due consiglieri della Lista Civica Baccini compiti di studio e monitoraggio. Catini seguirà Polizia Locale e Protezione Civile, Picciano le politiche sportive

Fiumicino, 6 novembre 2026 – Nuovi incarichi all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Mario Baccini. Il primo cittadino ha conferito deleghe specifiche ai consiglieri comunali Massimiliano Catini e Giuseppe Picciano, entrambi esponenti della Lista Civica Baccini, affidando loro attività di studio e monitoraggio in alcuni settori dell’amministrazione comunale.

Le nuove competenze riguardano Polizia Locale, Protezione Civile e politiche dello sport. Una scelta che rafforza il coinvolgimento dei due consiglieri nell’attività amministrativa, senza modificare la composizione della Giunta.

Fiumicino, le nuove deleghe a Catini e Picciano

A Massimiliano Catini sono stati affidati compiti di studio e monitoraggio nei settori della Polizia Locale e della Protezione Civile. Il consigliere continuerà inoltre a occuparsi del demanio marittimo, ambito già di sua competenza.

A Giuseppe Picciano, invece, è stata conferita una delega specifica per lo studio e il monitoraggio delle politiche dello sport, con l’obiettivo dichiarato di contribuire al miglioramento della qualità e della diffusione delle attività sportive sul territorio comunale.

Si tratta dunque di incarichi che riguardano l’approfondimento e il monitoraggio dei rispettivi settori, nell’ambito della collaborazione con il sindaco e con l’amministrazione.

La Lista Civica Baccini: “Un riconoscimento al nostro ruolo nella maggioranza”

I due consiglieri hanno accolto la decisione del sindaco sottolineandone anche il significato politico per il gruppo consiliare di appartenenza.

“Ringraziamo il Sindaco per la fiducia che ha voluto accordarci, affidandoci incarichi che riguardano settori di particolare rilevanza per la nostra città”, dichiarano Catini e Picciano.

I consiglieri definiscono le deleghe “un riconoscimento alla Lista Civica Baccini e al ruolo determinante che il nostro gruppo svolge all’interno della maggioranza”, ribadendo la volontà di contribuire in maniera più incisiva all’attività dell’amministrazione comunale.

“Condividiamo pienamente il progetto politico del Sindaco e intendiamo sostenerlo con un coinvolgimento ancora più diretto. Metteremo a disposizione la nostra conoscenza del territorio, lavorando in piena sintonia con la Giunta e i colleghi della maggioranza”, aggiungono.

La posizione espressa dai due esponenti della Lista Civica Baccini conferma quindi il sostegno all’attuale assetto della maggioranza e la disponibilità ad assumere un ruolo più diretto nei settori assegnati.