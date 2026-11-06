Fiumicino guida la rete del turismo balneare: da Fregene a Torvaianica, 31 stabilimenti fanno squadra

Fiumicino, 6 novembre 2026 – Trentuno stabilimenti balneari e attività turistico-ricreative, tre Comuni e un unico progetto per il litorale laziale. Da Fregene a Torvaianica prende forma “Destinazione Costa Lazio”, una rete di imprese che punta a valorizzare il turismo balneare e a ottenere i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Lazio. A guidare l’iniziativa sarà il Comune di Fiumicino, individuato come capofila di un programma che coinvolge anche Roma e Pomezia.

Il primo passo amministrativo è arrivato il 29 ottobre 2026, quando la Giunta guidata dal sindaco Mario Baccini ha approvato all’unanimità la deliberazione numero 245, dando il via libera al programma di rete e all’adesione al bando regionale per il finanziamento delle attività economiche su strada.

Il progetto nasce dalla proposta presentata il 7 ottobre 2026 dalla costituenda rete di imprese “Destinazione Costa Lazio”, successivamente integrata e accolta dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è riunire operatori della filiera turistica in un’iniziativa condivisa, superando i confini amministrativi dei singoli Comuni.

Destinazione Costa Lazio, una rete di 31 imprese da Fregene a Torvaianica

La novità principale riguarda la dimensione territoriale dell’iniziativa. Trentuno attività economiche del settore balneare e turistico-ricreativo hanno aderito al progetto, distribuite lungo il tratto di costa compreso tra Fregene e Torvaianica.

La rete interessa quindi il territorio di Fiumicino, Roma e Pomezia, mettendo in relazione operatori che svolgono attività lungo lo stesso litorale, pur appartenendo a Comuni differenti.

Il programma è configurato come rete di filiera, secondo quanto previsto dalle linee guida regionali. L’intento è favorire forme di collaborazione tra le imprese del turismo balneare, attraverso un progetto comune di valorizzazione delle attività economiche.

Per l’amministrazione di Fiumicino, l’iniziativa rientra nelle politiche di sviluppo economico e turistico del territorio. La delibera richiama, in particolare, la volontà di migliorare l’attrattività della città e sostenere il tessuto imprenditoriale locale anche attraverso la collaborazione con associazioni e operatori economici.

La scelta di affidare a Fiumicino il ruolo di capofila è legata al numero delle adesioni: secondo quanto riportato nel provvedimento, è infatti il Comune nel quale si trova la maggior parte delle attività partecipanti.

Fiumicino capofila: come funzionano i finanziamenti regionali

L’iniziativa si inserisce nel programma della Regione Lazio per il finanziamento delle reti di imprese tra attività economiche su strada, previsto dall’articolo 94 del Testo unico regionale del commercio.

Le linee guida sono state approvate dalla Giunta regionale il 18 dicembre 2025, con la deliberazione numero 1254, e successivamente modificate il 26 marzo 2026. L’avviso pubblico è stato adottato con la determinazione regionale G07030 del 22 maggio 2026.

Il Comune di Fiumicino ha scelto di aderire a questa opportunità promuovendo il programma “Destinazione Costa Lazio” e assumendo il ruolo di soggetto beneficiario del possibile contributo regionale.

Questo significa che, qualora il progetto venga finanziato, sarà il Comune capofila a occuparsi della gestione e dell’utilizzo delle risorse secondo le modalità previste dal bando.

Un aspetto rilevante riguarda la partecipazione economica dell’ente: il provvedimento stabilisce che l’eventuale finanziamento regionale non comporterà quote di cofinanziamento a carico del Comune di Fiumicino.

L’approvazione del programma, tuttavia, non equivale all’assegnazione dei fondi. La delibera parla espressamente di finanziamento eventuale, dal quale dipenderà l’attuazione del progetto.

Nel testo esaminato non viene indicato l’importo richiesto alla Regione. Il dettaglio delle azioni previste è invece contenuto nel programma di rete allegato alla deliberazione.

Turismo balneare, i prossimi passaggi del progetto

Con il voto favorevole di tutti e sette i componenti presenti, la Giunta ha approvato formalmente il programma presentato dagli operatori e ha confermato l’adesione del Comune al bando regionale.

La deliberazione affida al dirigente dell’Area Pianificazione Economica, Attività Produttive e Suap, Cultura il compito di predisporre gli atti amministrativi necessari per dare seguito all’iniziativa.

Il provvedimento ha ottenuto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del dirigente Massimo Guidi e del dirigente Maurizio Nieri, ed è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Per il litorale romano si apre così la possibilità di sviluppare un programma condiviso tra imprese balneari di territori diversi, con Fiumicino nel ruolo di riferimento amministrativo.