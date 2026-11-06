Fiumicino, Papa Leone XIV vola in America Latina: il saluto speciale dalla torre di controllo

Il Pontefice è partito alle 7.05 su un Airbus di Ita Airways. Prima tappa in Uruguay, poi Argentina e Perù

Fiumicino, 6 novembre 2026 – Papa Leone XIV è decollato questa mattina dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per il suo sesto viaggio apostolico internazionale, che lo porterà in Uruguay, Argentina e Perù fino al 17 novembre. L’aereo con a bordo il Pontefice, un Airbus A330-900 di Ita Airways, è partito alle 7.05, dopo che Prevost aveva salutato le persone ancora presenti sulla pista dello scalo romano. Prima destinazione Montevideo, capitale dell’Uruguay, dove l’arrivo è previsto alle 16.30 locali, le 20.30 italiane.

A salutare il Papa prima della partenza è stata anche la torre di controllo di Fiumicino, con un messaggio trasmesso a nome dell’Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia.

Fiumicino, il saluto dell’Enav a Papa Leone XIV

«Santo Padre, a nome di ENAV, Le rivolgiamo un caloroso saluto e l’augurio di buon viaggio. Ogni giorno ci prendiamo cura di chi attraversa i nostri cieli. Oggi è per noi un onore accompagnarla nel Suo cammino di incontro e dialogo tra i popoli».

Sono le parole pronunciate da Niccolò, dalla torre di controllo dell’aeroporto di Fiumicino, per accompagnare la partenza del Pontefice verso l’America Latina.

Il messaggio si è concluso con un augurio rivolto alla missione pastorale di Leone XIV: «Possano le Sue parole raggiungere ogni cuore, aiutando tutti noi a coltivare la Pace e le relazioni umane. Buon volo, Santità!».

Un saluto che ha preceduto l’inizio di un viaggio di quasi due settimane, durante il quale il Papa incontrerà autorità politiche, rappresentanti della società civile e comunità religiose di tre Paesi sudamericani.

Papa Leone XIV in Uruguay, il programma della prima giornata

Il primo appuntamento è fissato a Montevideo, dove l’aereo papale è atteso nel pomeriggio all’aeroporto internazionale di Carrasco «General Cesáreo L. Berisso».

Dopo l’accoglienza ufficiale, il Pontefice raggiungerà piazza dell’Indipendenza, dove alle 17.30 locali si svolgerà la cerimonia di benvenuto alla presenza del presidente uruguaiano Yamandú Orsi.

Alle 17.45 è previsto l’incontro con le autorità politiche e istituzionali, i rappresentanti della società civile e il corpo diplomatico. Sarà l’occasione per il primo discorso ufficiale del viaggio apostolico.

Il programma proseguirà alle 18.15 con la visita al presidente della Repubblica nell’Edificio José Artigas, mentre alle 19.10 il Papa presiederà la celebrazione dei Vespri nella Cattedrale metropolitana dell’Immacolata Concezione e dei Santi Filippo e Giacomo, alla presenza di vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e seminaristi.

Leone XIV resterà in Uruguay fino all’8 novembre, diventando il secondo Pontefice a visitare il Paese dopo Giovanni Paolo II, che vi si recò nel 1987 e nel 1988.