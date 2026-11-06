Fiumicino, raccolta pannolini e pannoloni: rinnovo entro il 31 dicembre o stop al servizio

Fiumicino, 6 novembre 2026 – C’è tempo fino al 31 dicembre 2026 per presentare la domanda di rinnovo del servizio di raccolta pannolini e pannoloni del Comune di Fiumicino per il 2027. A comunicarlo è l’amministrazione comunale attraverso un avviso dell’Area Ambiente, che richiama l’attenzione degli utenti sulla necessità di rispettare la scadenza per continuare a usufruire del servizio anche il prossimo anno.

Chi non presenterà la richiesta di rinnovo entro il termine previsto sarà escluso dal servizio e, per poterne usufruire nuovamente, dovrà inoltrare una nuova domanda di attivazione.

È prevista, tuttavia, un’eccezione: tutte le domande presentate a partire dal 1° settembre 2026 saranno automaticamente inserite nell’elenco di raccolta per il 2027. Gli utenti che hanno già effettuato la richiesta da quella data non dovranno quindi ripresentarla.