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Fiumicino, raccolta pannolini e pannoloni: rinnovo entro il 31 dicembre o stop al servizio
Il Comune ricorda agli utenti di rinnovare l’adesione al servizio entro la fine dell’anno. Esentate le richieste presentate dal 1° settembre 2026
Fiumicino, 6 novembre 2026 – C’è tempo fino al 31 dicembre 2026 per presentare la domanda di rinnovo del servizio di raccolta pannolini e pannoloni del Comune di Fiumicino per il 2027. A comunicarlo è l’amministrazione comunale attraverso un avviso dell’Area Ambiente, che richiama l’attenzione degli utenti sulla necessità di rispettare la scadenza per continuare a usufruire del servizio anche il prossimo anno.
Chi non presenterà la richiesta di rinnovo entro il termine previsto sarà escluso dal servizio e, per poterne usufruire nuovamente, dovrà inoltrare una nuova domanda di attivazione.
È prevista, tuttavia, un’eccezione: tutte le domande presentate a partire dal 1° settembre 2026 saranno automaticamente inserite nell’elenco di raccolta per il 2027. Gli utenti che hanno già effettuato la richiesta da quella data non dovranno quindi ripresentarla.
Raccolta pannolini e pannoloni a Fiumicino, come presentare la domanda
Per ottenere il rinnovo è necessario compilare l’apposito modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fiumicino oppure sul portale Fiumicino Differenzia.
La documentazione compilata potrà essere trasmessa esclusivamente attraverso i canali indicati dall’amministrazione: consegna a mano al Protocollo generale del Comune, in piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 78, durante gli orari di apertura al pubblico, oppure invio tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.it.
È possibile utilizzare anche la posta elettronica certificata, inviando la richiesta alla PEC protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.
Nuove attivazioni possibili anche durante il 2027
Il Comune chiarisce che la scadenza del 31 dicembre riguarda le domande di rinnovo del servizio. Le richieste di nuova attivazione, invece, saranno accettate anche nel corso dell’anno, senza essere limitate al termine previsto per gli utenti già iscritti.
La mancata presentazione del rinnovo comporterà l’esclusione dall’elenco di raccolta. Chi vorrà tornare a utilizzare il servizio dovrà quindi seguire nuovamente la procedura di attivazione.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del Servizio di Igiene urbana del Comune di Fiumicino, contattando il numero 06 65210810 oppure scrivendo all’indirizzo areatutelaambientale@comune.fiumicino.rm.it.