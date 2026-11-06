CIRCOLAZIONE FERROVIARIA|
FL1 Roma-Fiumicino Aeroporto, treni cancellati tra Tiburtina e Ostiense: ecco quando
Coinvolte le linee FL1 e FL3, mentre il Leonardo express continuerà a circolare regolarmente
Roma, 6 novembre 2026 – Due fine settimana di modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense, con ripercussioni sui collegamenti da e per Fiumicino Aeroporto. Nei weekend del 13-15 e del 20-22 novembre, a partire dalla sera del venerdì e fino alla domenica, i lavori per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria del Pigneto comporteranno cancellazioni, limitazioni di percorso e variazioni di orario su diverse linee regionali e Intercity.
A comunicarlo è Trenitalia, che annuncia modifiche soprattutto per le linee FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma-Cesano/Viterbo. Il servizio Leonardo express, che collega direttamente Roma Termini con l’aeroporto Leonardo da Vinci, resterà invece regolare.
FL1 Roma-Fiumicino Aeroporto, treni cancellati tra Tiburtina e Ostiense
Le modifiche più rilevanti riguarderanno la linea FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto, sulla quale sarà interrotta la circolazione dei treni nel tratto compreso tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense.
Durante i due fine settimana interessati dai lavori, il servizio regionale sarà quindi attivo soltanto su due tratte separate:
- Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina – Roma Tiburtina, in entrambe le direzioni.
- Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto, in entrambe le direzioni.
Non sarà dunque possibile percorrere l’intera linea FL1 senza interruzioni. Chi viaggia tra l’aeroporto e le stazioni a nord di Roma Ostiense dovrà tenere conto della cancellazione del collegamento ferroviario diretto nel tratto interessato dai lavori.
Resteranno invece operativi i treni regionali tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto, così come quelli tra Roma Tiburtina e le località servite nella parte settentrionale della linea.
Per quanto riguarda la FL3 Roma-Cesano/Viterbo, i treni saranno limitati a Roma Ostiense, da dove avranno origine o termineranno la propria corsa.
Leonardo express regolare per Fiumicino Aeroporto
Nessuna modifica è prevista per il Leonardo express, il collegamento ferroviario diretto tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto.
Trenitalia ha precisato che il servizio continuerà a essere svolto regolarmente anche nei fine settimana interessati dagli interventi.
Per i viaggiatori diretti allo scalo aeroportuale, la distinzione è quindi importante: mentre la FL1 subirà un’interruzione tra Tiburtina e Ostiense, il Leonardo express non sarà coinvolto dalle modifiche annunciate.
Modifiche anche sulle linee per Civitavecchia, Velletri e Cassino
Ulteriori variazioni sono previste nel solo fine settimana del 13-15 novembre, quando i lavori interesseranno anche alcuni treni di altre linee regionali.
Le modifiche riguarderanno la FL2 Roma-Avezzano, la FL4 Roma-Velletri, la FL5 Roma-Civitavecchia, la FL6 Roma-Cassino e il collegamento Roma-Rieti.
Per queste linee, la comunicazione di Trenitalia non specifica nel dettaglio le singole corse coinvolte. I viaggiatori dovranno quindi verificare le variazioni previste per il proprio collegamento.
Intercity e Intercity Notte, deviazioni e fermate soppresse
Gli interventi avranno conseguenze anche sulla circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza.
Nelle giornate di sabato e domenica, gli Intercity Milano-Napoli/Salerno e Milano-Reggio Calabria saranno interessati da deviazioni di percorso, con possibili soppressioni di fermate e modifiche agli orari.
Variazioni sono previste anche per alcuni Intercity Notte Torino-Salerno e Milano-Catania/Palermo. Per i collegamenti notturni, le modifiche potranno iniziare già nella giornata di venerdì.
Per le tratte cancellate dei treni Intercity è prevista l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus.
Gli interventi si inseriscono nelle attività necessarie alla realizzazione della fermata ferroviaria del Pigneto, che richiederanno dunque una riorganizzazione temporanea della circolazione tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per due fine settimana consecutivi.