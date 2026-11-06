FL1 Roma-Fiumicino Aeroporto, treni cancellati tra Tiburtina e Ostiense: ecco quando

Roma, 6 novembre 2026 – Due fine settimana di modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense, con ripercussioni sui collegamenti da e per Fiumicino Aeroporto. Nei weekend del 13-15 e del 20-22 novembre, a partire dalla sera del venerdì e fino alla domenica, i lavori per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria del Pigneto comporteranno cancellazioni, limitazioni di percorso e variazioni di orario su diverse linee regionali e Intercity.

A comunicarlo è Trenitalia, che annuncia modifiche soprattutto per le linee FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma-Cesano/Viterbo. Il servizio Leonardo express, che collega direttamente Roma Termini con l’aeroporto Leonardo da Vinci, resterà invece regolare.

FL1 Roma-Fiumicino Aeroporto, treni cancellati tra Tiburtina e Ostiense

Le modifiche più rilevanti riguarderanno la linea FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto, sulla quale sarà interrotta la circolazione dei treni nel tratto compreso tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense.

Durante i due fine settimana interessati dai lavori, il servizio regionale sarà quindi attivo soltanto su due tratte separate:

Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina – Roma Tiburtina , in entrambe le direzioni.

, in entrambe le direzioni. Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto, in entrambe le direzioni.

Non sarà dunque possibile percorrere l’intera linea FL1 senza interruzioni. Chi viaggia tra l’aeroporto e le stazioni a nord di Roma Ostiense dovrà tenere conto della cancellazione del collegamento ferroviario diretto nel tratto interessato dai lavori.

Resteranno invece operativi i treni regionali tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto, così come quelli tra Roma Tiburtina e le località servite nella parte settentrionale della linea.

Per quanto riguarda la FL3 Roma-Cesano/Viterbo, i treni saranno limitati a Roma Ostiense, da dove avranno origine o termineranno la propria corsa.

Leonardo express regolare per Fiumicino Aeroporto

Nessuna modifica è prevista per il Leonardo express, il collegamento ferroviario diretto tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto.

Trenitalia ha precisato che il servizio continuerà a essere svolto regolarmente anche nei fine settimana interessati dagli interventi.

Per i viaggiatori diretti allo scalo aeroportuale, la distinzione è quindi importante: mentre la FL1 subirà un’interruzione tra Tiburtina e Ostiense, il Leonardo express non sarà coinvolto dalle modifiche annunciate.

Modifiche anche sulle linee per Civitavecchia, Velletri e Cassino

Ulteriori variazioni sono previste nel solo fine settimana del 13-15 novembre, quando i lavori interesseranno anche alcuni treni di altre linee regionali.

Le modifiche riguarderanno la FL2 Roma-Avezzano, la FL4 Roma-Velletri, la FL5 Roma-Civitavecchia, la FL6 Roma-Cassino e il collegamento Roma-Rieti.

Per queste linee, la comunicazione di Trenitalia non specifica nel dettaglio le singole corse coinvolte. I viaggiatori dovranno quindi verificare le variazioni previste per il proprio collegamento.

Intercity e Intercity Notte, deviazioni e fermate soppresse

Gli interventi avranno conseguenze anche sulla circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza.

Nelle giornate di sabato e domenica, gli Intercity Milano-Napoli/Salerno e Milano-Reggio Calabria saranno interessati da deviazioni di percorso, con possibili soppressioni di fermate e modifiche agli orari.

Variazioni sono previste anche per alcuni Intercity Notte Torino-Salerno e Milano-Catania/Palermo. Per i collegamenti notturni, le modifiche potranno iniziare già nella giornata di venerdì.

Per le tratte cancellate dei treni Intercity è prevista l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus.