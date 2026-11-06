Formia, approvato l’accordo con la Federico II per i tirocini in Comune

Formia – La Giunta comunale di Formia ha approvato la convenzione di tirocinio curriculare con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (nella foto). L’accordo consentirà di attivare percorsi formativi e di orientamento all’interno delle strutture dell’Ente, comprese le Biblioteche comunali.

Gli studenti universitari potranno svolgere un’esperienza diretta nella pubblica amministrazione, con l’obiettivo di favorire la formazione, la crescita professionale e l’avvicinamento al mondo del lavoro. L’accoglienza dei tirocinanti sarà valutata dai responsabili competenti e avverrà nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Durata triennale e tutor per i tirocinanti

La convenzione avrà una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione. Il documento disciplina le modalità di svolgimento dei tirocini e prevede la presenza di tutor universitari e di referenti individuati dal soggetto ospitante.

L’Università garantirà inoltre la copertura assicurativa INAIL e quella per la responsabilità civile, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sindaco Gianluca Taddeo ha definito l’intesa un’occasione per permettere agli studenti di conoscere il funzionamento della pubblica amministrazione e confrontarsi con il mondo del lavoro. Secondo il primo cittadino, il Comune mette a disposizione competenze, strutture e servizi per creare opportunità concrete di crescita.