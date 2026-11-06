Francia, i lavoratori tornano in piazza: i sindacati chiedono salari più alti

Parigi – I sindacati hanno convocato una nuova giornata di mobilitazioni. Al centro della protesta ci sono i lavoratori, mentre gli studenti partecipano alle iniziative in segno di sostegno. A Parigi, il corteo sfila da Place de la République a Place de la Nation.

La richiesta di salari più alti

«Chiediamo una cosa sola, è molto semplice: l’aumento degli stipendi», ha dichiarato a Adnkronos Laurent Gomez, segretario nazionale della Cfdt. Secondo il sindacalista, la mobilitazione deve servire a migliorare il potere d’acquisto e la capacità delle persone di affrontare le spese quotidiane.

Romain Boilon, segretario generale della Cgt-Fapt, ha collegato lo sciopero al caro vita e ai salari. «In questo periodo tutto sta aumentando: l’energia, gli alloggi, i generi alimentari. Tutto tranne i salari, che sono bloccati da anni, sia nel settore privato che nel pubblico», ha affermato a Adnkronos.

«Una sola giornata non basterà»

Per Boilon, la protesta del 5 novembre rappresenta «solo un primo passo». Il sindacalista ha sostenuto la necessità di proseguire la mobilitazione e di portare le rivendicazioni nei luoghi di lavoro, così da esercitare pressione sui proprietari ritenuti responsabili del mancato pagamento degli stipendi nelle aziende.

Gomez ha inoltre richiamato il ruolo dei giovani, che secondo la sua ricostruzione hanno iniziato a mobilitarsi senza aspettare le elezioni politiche. In Francia, le elezioni presidenziali sono previste tra cinque mesi.

Boilon ha infine affermato che la democrazia non coincide soltanto con il voto. A suo giudizio, l’emergenza sociale e le difficoltà economiche stanno costringendo alcune persone a scegliere tra continuare a lavorare nelle condizioni attuali e mangiare.