Gianmarco Emiliani, una 21enne si presenta ai vigili: sequestrata la Toyota Aygo X

Gianmarco Emiliani è morto in via del Foro Italico: una 21enne si è presentata ai vigili, denunciata per omicidio stradale; sequestrata la Toyota Aygo X.

Una 21enne italiana si è presentata spontaneamente al comando della polizia locale mentre erano ancora in corso le indagini sulla morte di Gianmarco Emiliani, 24 anni, travolto in via del Foro Italico. La giovane è stata denunciata per le ipotesi di reato di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. La Toyota Aygo X è stata sequestrata.

La caduta e l’investimento

L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2.15, all’altezza del civico 430, in direzione San Giovanni. Emiliani stava tornando a casa, al Pinciano, in sella alla sua Vespa 50 quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo dello scooter ed è caduto.

Poco dopo, l’auto lo ha travolto senza fermarsi. Due automobilisti, arrestatisi poco prima dello svincolo per Campi Sportivi, hanno chiamato il 112 e tentato di prestare soccorso. Quando è arrivata l’automedica dell’Ares 118, però, il ragazzo era già morto.

La ricostruzione dell’investimento e le prime informazioni sull’auto coinvolta sono state riportate anche nel resoconto dedicato alla morte di Gianmarco Emiliani dopo l’investimento.

Le indagini e il sequestro

Gli accertamenti sono stati affidati agli agenti del II Gruppo Parioli della polizia locale. Gli investigatori hanno esaminato le immagini delle telecamere della zona e le hanno confrontate con le testimonianze raccolte sul posto, riuscendo a risalire alla Toyota Aygo X.

La conducente si è presentata spontaneamente negli uffici del gruppo Parioli nella serata in cui le ricerche erano ancora in corso. Al termine degli accertamenti è stata denunciata all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato indicate. Restano da chiarire sia le cause della caduta sia la sequenza esatta dell’investimento.

L’ipotesi sulla quale si concentrano gli investigatori è che il 24enne sia finito a terra da solo e sia stato travolto subito dopo dall’auto che arrivava alle sue spalle.