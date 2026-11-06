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GP del Qatar di MotoGp, il programma del week end. Marquez punta al titolo iridato

6 novembre 2026 | 16:59
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di Redazione

Redazione

GP del Qatar di MotoGp, il programma del week end. Marquez punta al titolo iridato

Lusail – Torna la MotoGp con il discusso Gran Premio del Qatar. Da oggi, venerdì 6 novembre, a domenica 8 novembre, il Motomondiale fa tappa sul circuito di Lusail per il terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe già consegnare il titolo piloti a Marc Marquez, anche se Jorge Martin proverà a correre nonostante i fastidi dell’infortunio al polso rimediato in Australia. Il weekend in Qatar è stato in dubbio fino agli ultimi giorni per il conflitto in Medio Oriente e anche la Yamaha ha annunciato che non prenderà parte al Gran Premio.

MotoGp Qatar, programma

Ecco il programma del Gp del Qatar dalle libere di oggi, venerdì 6 novembre, al Gran Premio di Lusail

Venerdì 6 novembre

Ore 12.40: MotoGp – Prove Libere 1

Ore 16.55: MotoGp – Pre-Qualifiche

Sabato 7 novembre

Ore 11.55: MotoGp – Prove Libere 2

Ore 12.40: MotoGp – Qualifiche

Ore 16.55: MotoGp – Sprint

Domenica 8 novembre

Ore 12.35: Warm Up MotoGp

Ore 17: MotoGp – Gara

MotoGp Qatar, dove vederlo

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio del Qatar, a cominciare dalle libere di oggi, venerdì 6 novembre, saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Tutti gli appuntamenti saranno visibili anche in chiaro su Tv8.

Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)

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