GP del Qatar di MotoGp, il programma del week end. Marquez punta al titolo iridato

Lusail – Torna la MotoGp con il discusso Gran Premio del Qatar . Da oggi, venerdì 6 novembre, a domenica 8 novembre, il Motomondiale fa tappa sul circuito di Lusail per il terzultimo appuntamento della stagione , che potrebbe già consegnare il titolo piloti a Marc Marquez , anche se Jorge Martin proverà a correre nonostante i fastidi dell’infortunio al polso rimediato in Australia. Il weekend in Qatar è stato in dubbio fino agli ultimi giorni per il conflitto in Medio Oriente e anche la Yamaha ha annunciato che non prenderà parte al Gran Premio.

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio del Qatar, a cominciare dalle libere di oggi, venerdì 6 novembre, saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Tutti gli appuntamenti saranno visibili anche in chiaro su Tv8.