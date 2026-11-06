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GP del Qatar di MotoGp, il programma del week end. Marquez punta al titolo iridato
Lusail – Torna la MotoGp con il discusso Gran Premio del Qatar. Da oggi, venerdì 6 novembre, a domenica 8 novembre, il Motomondiale fa tappa sul circuito di Lusail per il terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe già consegnare il titolo piloti a Marc Marquez, anche se Jorge Martin proverà a correre nonostante i fastidi dell’infortunio al polso rimediato in Australia. Il weekend in Qatar è stato in dubbio fino agli ultimi giorni per il conflitto in Medio Oriente e anche la Yamaha ha annunciato che non prenderà parte al Gran Premio.
MotoGp Qatar, programma
Ecco il programma del Gp del Qatar dalle libere di oggi, venerdì 6 novembre, al Gran Premio di Lusail
Venerdì 6 novembre
Ore 12.40: MotoGp – Prove Libere 1
Ore 16.55: MotoGp – Pre-Qualifiche
Sabato 7 novembre
Ore 11.55: MotoGp – Prove Libere 2
Ore 12.40: MotoGp – Qualifiche
Ore 16.55: MotoGp – Sprint
Domenica 8 novembre
Ore 12.35: Warm Up MotoGp
Ore 17: MotoGp – Gara
MotoGp Qatar, dove vederlo
Tutti gli appuntamenti del Gran Premio del Qatar, a cominciare dalle libere di oggi, venerdì 6 novembre, saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Tutti gli appuntamenti saranno visibili anche in chiaro su Tv8.
Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)
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